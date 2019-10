Twitter anuncia medidas para frenar contenidos racistas y xenófobos

La corporación que maneja la red social anunció que dará nuevos pasos para impedir el "comportamiento abusivo y conducta odiosa" en esa red social global.



La actualización también contempla que los usuarios "no pueden promover la violencia ni atacar directamente o amenazar a otras personas sobre la base de raza, etnia, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad".



La medida fue anunciada el martes mientras las redes sociales enfrentan presiones de Estados Unidos y otros gobiernos, tras los ataques en París y California, para que hagan esfuerzos para eliminar las incitaciones a actos violentos.



"Creemos que la protección de abusos y acosos es una parte vital para empoderar a la gente para que se exprese libremente en Twitter", dijo la directora de seguridad y confianza en línea de esa red, Megan Cristina.



"Hoy, como parte de nuestros continuos esfuerzos por combatir el abuso, estamos actualizando las reglas de Twitter para clarificar lo que consideramos que es comportamiento abusivo y conducta odiosa.



El lenguaje actualizado enfatiza que Twitter no tolerará comportamientos destinados a acosar, intimidad o usar el miedo para silenciar la voz de otro usuario", agregó.



Las nuevas reglas establecen que los usuarios de Twitter "no pueden hacer amenazas de violencia o promover la violencia, incluidas amenazas o promoción del terrorismo", y "y no pueden incitar o involucrarse en el abuso o acoso contra otros".



Twitter dijo que prohibirá las "cuentas cuyo principal propósito es incitar al daño a otros sobre la base de estas categorías" y suspenderá las cuentas múltiples creadas para evadir las suspensiones temporales o permanentes.



Las autoridades europeas y estadounidenses han estado presionando a los medios sociales a hacer más tras los mortales ataques de las semanas pasadas en París y California, perpetrados por seguidores del grupo yihadista Estado Islámico.



La Casa Blanca llamó a comienzos de mes en un comunicado a "un diálogo" sobre este tema a las empresas de internet y otros actores, diciendo que se debe hacer más "cuando el uso de los medios sociales cruza la línea entre la comunicación y las conspiraciones terroristas activas".



La Comisión Europea también llamó a un diálogo con las principales redes sociales, mientras que Francia aprobó medidas de emergencia para cerrar sitios web o cuentas de redes sociales que inciten a acciones terroristas.