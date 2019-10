Ven 'payasa' a alcaldesa que mandó a callar a Evo

"Es inaceptable y además es ridícula", en esos términos el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se refirió a, Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, Chile, que mandó a callar al presidente Evo Morales frente a la polémica que existe por una base militar en la frontera.



"Quien nos insulta y nos agrede son lamentablemente ellos, nos ponen el otro día un comediante, sale ayer la payasa de la alcaldesa de Antofagasta, insultando no solo al presidente sino insultando a todos los bolivianos. Viene Insulza a decir que queremos guerra, somos víctimas de una agresión territorial y también moral", dijo la autoridad.



El titular de Defensa agregó que lo que hacen algunos representantes del vecino país "es parte de la confusión y de la mentira, que alguna gente de la dirección política de autoridades de Chile hacen, un poco tratar de contradecir una posición boliviana que no tiene nada de agresiva, se nos quiere hacer ver como agresores".



Sostuvo que lo hecho por Rojo "imita lo que hizo el rey de España con Hugo Chávez, pero es inaceptable, hay que presentar una queja formal al Gobierno de Chile porque no le hace bien. Lo que debilita las relaciones son declaraciones como las de esa señora desubicada".



En la víspera se conoció el video en la que la autoridad de Antofagasta señala: "Usted ha porfiado con declaraciones impertinentes que solo provocan daño, porque alimentan las rencillas nacionalistas y nos provocan más lejanía. Por favor recuerde esta frase; ¿por qué no te callas?".