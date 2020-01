Emily Ratajkowski defiende a Melania Trump de los insultos de un periodista

Emily Ratajkowski, la modelo más famosa del momento, defendió en Twitter a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tras el insulto de un periodista del diario New York Times, que la llamó prostituta. La esposa del magnate aplaudió el gesto de la también actriz.

"Me senté junto a un periodista del NYT la otra noche y me dijo: 'Melania es una prostituta'", contó la modelo de 25 años en su primer tuit. "Cualquiera que sea tu tendencia política, es crucial llamar a esto por su nombre: deshonra pública. No me importan sus desnudos ni su historial sexual, y a nadie debería importarle. Los ataques de género son una mierda sexista desagradable", agregó en dos 'tuits' más.

La primera dama, pendiente de las publicaciones, agradeció la pronunciación. "Un aplauso a todas las mujeres alrededor del mundo que hablan alto, se ponen en pie y apoyan a otras mujeres", escribió.

La afirmación del periodista aludido se debe a una publicación que hizo el medio británico Daily Mail, en agosto de 2016, en la que aseguraba que la eslovena había sido escort (acompañante remunerada) en los 90, en Milán, antes de mudarse a Nueva York.

Melania, de 46 años, demandó al periódico por más de 148 millones de dólares, ya que provocó que Donald Trump pierda muchas oportunidades de trabajo después de que saliera a la luz dicha publicación.