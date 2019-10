Suspenden declaración de Rosas en la Fiscalía

La declaración del exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas, convocada por el fiscal anticorrupción Osvaldo Tejerina para hoy a las 10:30, fue suspendida.



Así lo informó Edwin Jamachi Valdez, el denunciante, quien acusa al candidato a la reelección en el Rectorado de los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y de incumplimiento de deberes Edwin Jamachi Valdez —y que para Rosas no es nada más que un "show ridículo" montado por uno de sus rivales—.



En contacto con la red televisiva Unitel, Jamachi Valdez señaló que la audiencia fue suspendida debido a que el citado —que según el documento de citación, debía asistir como denunciado— no se presentó.



Desde las 9:30 y hasta cerca del mediodía, Rosas asistió a EL DEBER para participar del debate de postulantes que organizó esta casa.



El acusador asegura que tiene pruebas de sus acusaciones y ha prometido explicar el caso en detalle en breve. Asimismo, señaló que hará "más revelaciones" estos días.



La denuncia de Jamachi Valdez en la Fiscalía estalla en la recta final de la campaña electoral, cuando falta menos de una semana para que el claustro universitario defina el 8 de julio quien comandará la universidad pública de Santa Cruz en la siguiente gestión (2016-2020).



Ayer, Rosas dijo a EL DEBER que el denunciante "es mandado por (Alfredo) Jaldín", otro exrector que busca ser elegido nuevamente; que "es un show ridículo" que busca dañar su honor y su imagen y que él no se considera legalmente notificado ni investigado. Jaldín negó tener parte en el asunto.