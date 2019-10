Emapa pagará $us 300 por la tonelada de trigo

Para incentivar la producción de trigo en el país, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) anunció que pagará $us 300 por la tonelada de este cereal a los pequeños y medianos productores que siembren en la campaña agrícola de invierno de la presente gestión. En 2015, la estatal pagó $us 285 la tonelada. En el mercado internacional el precio actual ronda los $us 165.



Según el gerente general de la Emapa, Avelino Flores, el precio fue acordado con organizaciones agrarias de Santa Cruz que tienen vocación y tradición de producción de trigo. Hizo notar que el precio convenido alentará la siembra. “Esperamos este año superar el acopio de 100.000 registradas en 2015. El desafío es 130.000 este año", dijo.



A decir del gerente general de la estatal, se tiene una logística organizada para el proceso de acopio y que se habilitarán silos de almacenamiento en los municipios de Cuatro Cañadas, San Pedro, Pailón y Montero.



Alcance del precio preferencial



Desde Emapa se informó de que se comprará a $us 300 la tonelada de trigo a los productores que trabajan en el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), la Asociación Nacional de Productores de Trigo y Oleaginosas (Anapo), la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa (Caico) y a todos los pequeños agricultores que quieran trabajar con la institución estatal.