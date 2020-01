Suman a 28 los muertos tras explosión en México

La cifra de trabajadores mexicanos fallecidos en una explosión en la planta Pajaritos de Pemex, ubicada en Veracruz (este), pasó el viernes de 24 a 28 personas, informó la petrolera.



"Lamentablemente fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas más, por lo que el total de fallecidos confirmados es de 28", señaló Petróleos Mexicanos en un comunicado.



La dependencia señaló que 25 cuerpos han sido entregados a sus familiares, mientras que otros tres cadáveres que no se han podido identificar serán sometidos a pruebas de ADN.



Una fuerte explosión, con una onda expansiva de un radio de unos 200 metros, ocurrió el miércoles en la planta de Pajaritos, una vieja petroquímica que produce policloruro de vinilo, ubicada en Coatzacoalcos, en la región de Veracruz.



El director de Pemex, José Antonio González Anaya, atribuyó el accidente a una fuga de gases en uno de los ductos de un área que se encontraba en rehabilitación, que encontró un punto de inflamación e ignición.



Según testimonios de trabajadores que lograron salir del complejo, al momento de la explosión se encontraban en el lugar unos 200 obreros. Varias de las víctimas laboraban colgados con arnés en una torre que estaba en mantenimiento y de la cual no alcanzaron a bajar en el momento del siniestro.



Pemex señaló que continuarán trabajando para ingresar a la zona cero del desastre, a donde los rescatistas aún no han podido llegar.



Aunque "se trata de una área relativamente pequeña, se prevé que la complejidad para acceder de manera segura se traducirá en un avance más lento de la tarea" de rescate, indicó la petrolera.



Al menos 18 trabajadores permanecen hospitalizados, añadió Pemex.

En los últimos años se han registrado distintos percances en instalaciones de Pemex, ya sea por accidentes dentro de las plantas o por explosiones en ductos de gasolina que son perforados por grupos criminales que trafican este combustible.



Uno de los siniestros más aparatosos se registró en enero de 2013 cuando 37 personas murieron por un estallido en la sede de Pemex en Ciudad de México.



Mientras que en septiembre de 2012, una explosión de gas en una planta en la ciudad de Reynosa (Tamaulipas, noreste) dejó un saldo de 30 trabajadores muertos.