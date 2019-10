Asamblea chuquisaqueña sufre un tercer robo

La asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca sufrió el tercer robo de equipos, según contó el primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, Diego Guevara. Una computadora y un celular fueron sustraídos.



"El pasado fin de semana salimos a sesionar al municipio de Icla y al retorno cercioramos que faltaba una computadora y un teléfono, lamentablemente cuando uno sale queda desprotegida la institución, pero no puede pasar eso", señaló el representante regional a la agencia estatal de información.



Los datos indican que no es la primera vez que se registra un hecho de esas características, pues Guevara informó que existieron anteriores robos de equipos, mismo fueron denunciados a la Policía y al Ministerio Público "pero hasta la fecha no fueron esclarecidos".



"Anteriormente se perdieron dos equipos de la Comisión de Autonomía y de la Unidad de Comunicación, es la tercera vez que ocurre esto", añadió el legislador.