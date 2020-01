Ernesto pide proceso contra juez que lo envió a la cárcel

El ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, pide que se inicie un proceso penal en contra el juez José Pedro Carvallo, que fue quien ordenó ordenado su detención preventiva en la cárcel durante 27 días, al considerar que cometió un delito con su determinación.



Suárez llegó a Sucre y entregó un memorial de cuatro hojas en el que denuncia al juez por prevaricato, ilegal detención preventiva, concurso ideal de delitos y otros. Carvallo ordenó detener de forma preventiva a Suárez porque a su criterio,no demostró domicilio, familia y trabajo conocido.



"El juez suplente al momento de resolver la solicitud de imposición de medidas cautelares, me impuso la detención preventiva en la cárcel de Mocovi en franca contravención con nuestra Constitución y el código de procedimiento penal", señala parte de su memorial entregado en la Fiscalía General en Sucre.



La denuncia no la hizo en Beni porque desconfía de la imparcialidad de algunos fiscales. Por este motivo, dijo que se podría ampliar la denuncia contra miembros de Migración y representantes del Ministerio Público.

Ernesto Suárez enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito. Por este cargo fue enviado de forma preventiva a la cárcel de Mocovi. Recuperó su libertad luego de dos audiencias de cesación a la detención