Luis Alberto Sánchez: “En tiempo de crisis llegamos al máximo de producción de gas”

Para las fiestas de fin de año, Luis Alberto Sánchez se sube a una nave rumbo al sur del mapa boliviano. Ahí, está su hogar y la tierra más rica en reservorios de gas natural.

Para él, hacer ese viaje es un tema sagrado. “Me botan si no estoy con mi familia”, dice mientras sonríe.



Su menú está definido. En Nochebuena es picana con un vaso de sidra.

En la agonía del 2016, como ministro del gas, sabe que en la billetera de la renta petrolera, sacudida por el derrumbe del precio internacional del barril de petróleo, hay menos dólares para Bolivia.



En Año Nuevo nunca sale a bailar. Por la noche hincará los dientes a trozos dorados de chancho y beberá tres o cuatro copas de vino tinto chapaco.

Lo que sí hace es salir a trotar y dar bocanadas de aire en medio de la primera aurora de cada año. El 2017 no será la excepción.



Sin importar la distancia que recorra, en su cabeza martillearán los temas pendientes, como el pago de la deuda millonaria a Argentina por incumplir en el envío de gas y las negociaciones con Brasil más allá del 2019.



_ El precio internacional del barril de petróleo ya pasó la barrera de los $us 50. ¿Cómo incidirá en 2017 en el gas?

Este año en febrero hemos llegado a $us 26 el barril. Siempre hemos dicho que el precio del barril en el West Texas Intermediate - WTI (Oeste Texas Intermedio) era una variable inmanejable. Ni la misma OPEP podía modificar ese precio. Pero en Bolivia había la posibilidad de proponer y trabajar normas que hagan viable la inversión. A inicios de 2015, tomamos la decisión de que teníamos que hacer algo. Sacamos muchas normas para viabilizar la operatividad de las inversiones que estaban en curso. Se sacó la norma de consulta, participación y compensación, la posibilidad de exportar y explotar en áreas protegidas y la Ley de Incentivos. Hemos tenido muchísimo éxito este año porque a través de esa Ley de Incentivos, hemos firmado varios contratos.

En el contexto internacional la producción ha bajado un 5%. En función de la economía del mundo, se dice que el 2017 va a consumir más petróleo. Como ha habido un acuerdo de disminución en la producción, puede haber un desfase entre la oferta y la demanda. Eso hace que se pueda hacer viable un precio entre $us 50 y 60 en 2017, que es muy bueno para nosotros.



_ ¿Ya no bajará el precio?

Yo creo que ya no. El promedio del 2017, según las reuniones a nivel de la OPEP y la no OPEP (países productores no afiliados) debería estar entre los $us 50 y 60 el barril de petróleo.



_ En Bolivia, ¿cómo cerramos este año en el tema gas?

En 2014 hemos producido 58 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en promedio; en 2015 se produjo 58,2 millones y este año 58,4 millones. En términos de volúmenes producidos y exportados, este año ha sido mucho más. La producción histórica de Bolivia, lograda hace poco, fue de 61,2 millones. Es decir, en tiempo de crisis, llegamos al pico máximo.



_ Pero los precios no acompañaron.

Sí. El tema ha sido el precio. En 2014 hemos tenido una renta petrolera de $us 5.400 millones. El 2015 hemos tenido $us 4.500 millones y este año van a ser $us 2.700 millones. ¿Por qué?, por el precio. No hay que olvidarse que en febrero hemos llegado a los $us 26 el barril del petróleo y los contratos a Argentina y Brasil tienen una relación entre tres y seis meses. El precio de $us 26 fue calculado seis meses posteriores a febrero. Es decir, hasta septiembre.



_ ¿Y el escenario de renta petrolera para 2017?

Estimo que debe ser $us 3.500 millones. Segurísimo que repuntará.

¿Cuál ha sido el mayor periodo de precios bajos?

Fue entre noviembre de 2015 y abril de 2016. Pero si lo trasladamos tres y seis meses, es casi todo el 2016.



_ ¿A cuánto estaba el precio del millón de BTU a Argentina y a Brasil en esos meses?

La relación del precio del gas a Brasil y a Argentina está indexado al precio del barril de petróleo. Es decir, a menos precio del barril, menos precio del gas. Cuando el precio estaba en $us 45, el precio del millón de BTU a Brasil fue de $us 3,50 y a Argentina llegó a $us 3,90.

_ Este mes, ¿a cuánto está el precio del gas a ambos países?

A Brasil hemos entregado (jueves 15 de diciembre) 24,74 millones de metros cúbicos y el precio ponderado por millón de BTU -precio calculado sobre la base de lo registrado hace tres meses en el mercado internacional para el barril de petróleo- es de $us 3,17. A Argentina se exportaron 16,81 millones y el precio es de $us 3,90 basado en el precio referencial del barril de petróleo de hace seis meses. El mercado interno consumió 13,68 millones y el precio fue de $us 1,05.



_ ¿Cómo quedó el pago de la multa de $us 2,1 millones que Argentina exige por incumplimiento en el envío de gas por parte de Bolivia en julio?

Esto hay que aclarar bien. El incumplimiento es a la nominación por algunos temas como mantenimiento de plantas, mantenimiento de pozos, porque el mercado interno creció

o porque Brasil ha pedido el máximo volumen permitido. Entonces, todas esas variables han debido afectar al incumplimiento a la nominación. Por ese incumplimiento hay un castigo contractual. Ahora, hay una deuda de Argentina por el no pago puntual por el gas boliviano de aquellos años que es de $us 10 millones. Yo he estado en contacto con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, nos tenemos que sentar y ver la nominación del próximo año, estamos cerrando un acuerdo nuclear y el tema de integración energética. Esperamos que en los siguientes días, podamos sentarnos con él y resolver estos temas que son cotidianos de cualquier negocio.



_ ¿Hay la posibilidad de que no se le pague a Argentina y se descuente de la deuda que tiene con Bolivia?

Estamos trabajando en una solución que favorezca a los dos países. Nosotros necesitamos de Argentina y Argentina necesita de nosotros. Ahora, de toda la venta que se ha tenido a Argentina, $us 2,1 millones, es la factura de menos de un día. Entonces, hay que arreglarlo. Son temas propios de este negocio. Seguramente después de la reunión con el ministro Aranguren tendremos la claridad de lo que será mejor para ambos países.



_ No obstante, Argentina hace notar que además de julio, hay incumplimientos de Bolivia desde enero hasta junio de este año ¿A cuánto ascendieron las multas mensuales y cómo se procedió?

Aquí hay una diferencia. El contrato bilateral dice que Bolivia le puede dar gas natural en poder calorífico o volumen. Es decir, si le enviamos mayor poder calorífico, se le puede enviar menor volumen de gas. Y le estamos dando mayor poder calorífico. Nuestra obligación de este año es enviarle 19,9 millones de metros cúbicos de gas natural. Pero, se le puede enviar 18 millones, pero con mayor poder calorífico. El contrato es energía, no es volumen. Tal vez en la observación de Argentina de supuestos incumplimientos (entre enero y junio) se asume solo volumen y no energía.



_ ¿Y ese tema lo abordaron entre ambos gobiernos?

Sí, sí. Enarsa y YPFB ya tienen un acta acordada por este problema de incumplimiento a la nominación y al incumplimiento de pago. Ahora, lo que tenemos que hacer es proyectar cuál va a ser la entrega del 2017 y cerrar este problema.



_ ¿Esos incumplimientos que hace notar Argentina, no significan multas?

Lo que dice el documento es, por ejemplo, enero, promedio de nominación 17,16 y hemos entregado 15,35 y hubo un incumplimiento de 1,81 millones de metros cúbicos. Pero, lo que no dice es qué poder calorífico tuvo el gas enviado. Si el poder calorífico es mayor, en enero Bolivia ha cumplido de acuerdo al contrato que establece la venta de energía, que no es venta de volumen de gas.



_ ¿Este tema falta acordar con la empresa Enarsa?

Ya está acordado con Enarsa ese tema. Por ejemplo, hoy (jueves 15 de diciembre) Argentina me ha nominado 16,68 millones y Bolivia le ha entregado 16,81 millones. Hemos cumplido a cabalidad. Brasil ha nominado 25 millones y Bolivia le ha entregado 25,17 millones.



También Argentina atribuyó a que San Antonio y Margarita bajaron su producción.

Margarita, en julio, estaba produciendo 20 millones de metros cúbicos y ha habido un problema de impurezas y ensuciamiento de la planta. De manera que hemos tenido que parar Margarita, hacer limpieza de la planta y de nuevo producir. Después, por una definición técnica debería bajar a menos de 19 millones para garantizar en un tiempo que no iba a tener problemas. No es un problema de que no hay gas, es un problema que mi planta de procesamiento ha quedado muy chica. En San Antonio o Sábalo, estamos teniendo algún problema con algunos equipos, pero estamos poniendo una planta de compresión que me mantenga durante muchos años el volumen de producción que pueda tener ese campo. Más que Sábalo, yo pienso que ha sido Margarita que ha afectado y el desfase de entrar en producción en Aquío-Incahuasi. Obviamente que ellos conocen (Argentina) porque son los reportes que hemos mandado.



_ ¿Qué volumen de gas se enviará a Argentina en 2017?

20,5 millones de metros cúbicos diarios de gas.



_ ¿Hasta cuánto puede recibir Argentina con su gasoducto de 8 pulgadas de diámetro?

Hasta 20 millones de metros cúbicos por día. Claro que mientras más decline la demanda del norte argentino, hay más espacio para el gas boliviano. Para los próximos años Argentina precisará un gasoducto más amplio.



En el caso de Brasil, desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre hay un bajón en la demanda (nominación) y ha oscilado entre 17,1 y 23,2 MMm3/d ¿Qué pasó?

Actualmente tenemos una capacidad de producción de 61 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d).



_ Las nominaciones de Brasil, Argentina y del mercado interno, en estas últimas semanas, han llegado a los 50 millones.

Tenemos un excedente de 10 millones. Seguramente los próximos tres meses tendremos ese excedente. ¿Por qué las nominaciones están bajas?, porque Brasil y Argentina han tenido meses muy lluviosos y apuestan a la energía más barata, que es la hidroeléctrica.

Entonces, están dejando aparte las termoeléctricas que funcionan con gas natural.

Se proyecta que los próximos tres meses, las nominaciones de gas natural de Argentina y Brasil fluctúen en los mismos rangos actuales.



_ Estas mermas cómo incidirán en la culminación del contrato bilateral en 2019 donde está la figura take or pay (toma o paga). ¿La compensación de gas cuánto tiempo más durará por parte de Bolivia?

No creo que pueda ser más de dos a tres años. Hasta el 2021.



_ ¿Se le enviará gas natural a Brasil sin recibir dinero?

No. En realidad, no es que ya han pagado todo, hay volúmenes enviados superiores a las nominaciones. En enero me reuniré con el ministro de energía de Brasil (Fernando Coelho Filho) para ver cuál será la nominación de esos años y se evaluará si de acuerdo al take or pay Bolivia le tiene que pagar en gas lo que Brasil pagó durante todos estos años. Eso es parte de una adenda y de la negociación que tengamos. No todo el volumen de gas que se enviará (entre 2019 y 2021) será sin pago.



_ ¿Cómo se viene el escenario de las nominaciones (demanda) para 2017 con Argentina y con Brasil?

Enero, febrero, marzo y abril, yo pienso que las nominaciones de gas natural boliviano de ambos países van a estar bajas.



_ ¿Por qué?

Por las lluvias. Están apostando por la hidroelectricidad, que es mucho más barata.

Sus economías no están en el mejor momento. Algunas industrias han dejado de consumir gas. En el periodo de invierno, ambos países (Brasil y Argentina) van a pedir la nominación a full. Después, en octubre, noviembre y diciembre las nominaciones estarán en función a las lluvias