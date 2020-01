Mineros dejan expedita la carretera La Paz - Oruro

Los cooperativistas mineros que estaban bloqueando el sector de Mantecani, carretera La Paz-Oruro, levantaron temporalmente la medida de presión y decidieron replegarse hasta sus centros debido al cuarto intermedio que se decretó para este fin de semana.



La medida se da tras dos días de movilizaciones y enfrentamientos con los efectivos de la Policía en la doble vía que conecta Oruro y Cochabamba con La Paz.



El tramo está totalmente despejado y funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), limpian el sector lleno de piedras y cartuchos de gases lacrimógenos.



El vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin), Agustín Choque, aclaró a EL DEBER que este repliegue solo será por unas horas, hasta que los mineros movilizados se abastezcan de alimentos para volver a retomar la vía.



El presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, informó que ordenó el repliegue porque tiene conocimiento que grandes contingentes de policías llegaron del interior del país para despejar las vías.



"Han sometido los policías con toda la fuerza y yo les pedido de que se replieguen para que no exista más confrontación, eso es lo que busca el Gobierno y después se lava las manos y dice ellos son los culpables", declaró Mamani a ANF.



Más temprano, Elvis Antezana, general de planificación de la Policía, afirmó que al menos 500 efectivos partieron hacia Mantecani con el equipo y armamento suficiente y necesario para persuadir a los mineros.



El sector minero analiza nuevas medidas que serán anunciadas al mediodía si el Gobierno no los convoca a una reunión.



Las demandas ya no se limitan al rechazo de las modificaciones a la Ley 356 General de Cooperativas, que posibilitan la sindicalización en las cooperativas, sino que se resumen en 10 pedidos entre los que se destacan la reforma a la Ley Minera para posibilitar sociedades con capitales privados, la ampliación de zonas de explotación minera, incluso en áreas de reserva fiscal, así como la creación de un Ministerio de Cooperativas, entre otros pedidos.