Califican como 'mugre' la campaña de la oposición

La titular de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, calificó como "mugre" la campaña que realiza la oposición contra el presidente Evo Morales, a solo 11 días del referendo sobre la reelección. Salió a desmentir una imagen que supuestamente muestra a Gabriela Zapata, expareja del mandatario.



"No tiene nombre que se utilice a un niño fallecido, que se afecte la honorabilidad de mujeres. Así actúa la oposición (...) Oposición rebasó los límites. Esto no es campaña política esto es mugre", señaló la autoridad en conferencia de prensa.



La presidenta de la Cámara Baja explicó que una foto, que circula en las redes sociales bajo la palabra "evolución", involucra a la teniente Mayra Medinacelli, que trabajó con ella y no a Zapata. La imagen muestra los supuestos cambios físicos de la expareja de Evo.



"¿Con qué seriedad publicaron esta foto en redes sociales asambleístas, supuestos analistas políticos, periodistas?" cuestionó Montaño y reiteró que la "foto truncada de Gabriela Zapata afecta honorabilidad de Mayra Medinacelli. Esta campaña sucia afecta a mujeres".



La nueva polémica surge en medio del escándalo que afecta al primer mandatario, que confirmó la relación con la joven empresaria, integrante de la firma China CAMC, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado.



.@GabrielaSCZ en @AbyaYalatv: "Ella no es GabrielaZapata es la teniente MayraMedinacelli que trabajó conmigo". pic.twitter.com/ipHHCGqy26— Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) febrero 10, 2016 n