Capturan a un padre de familia acusado de encadenar a su hijo

Luego de varios días de búsqueda, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Montero capturaron a un padre de familia que encadenó a su hijo, menor de 9 años, a un poste de alumbrado público en el área de parqueo de vehículos de los clientes del Hipermaxi, en la capital norteña.

Óscar Triveño, director de la Felcv en Montero, manifestó que el sospechoso de la agresión, identificado como Eddy Abel Ch. (36), estaba oculto en el domicilio de su exenamorada, donde se procedió a su aprehensión para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

“El niño señaló que su padre lo castigaba de manera frecuente y que no era la primera vez que lo ataba con una cadena a raíz de que se salía constantemente de su casa a cuidar autos en los estacionamientos, sin el permiso de su padre”, indicó Triveño.

“Yo no fui el que lo llevó a encadenarlo al Hipermaxi. De que sí ha sido un niño desobediente lo ha sido, pero yo no lo encadené; debe haber cámaras en el lugar. Yo estaba con mi niña ese día (que lo buscaban), quería presentarme pero no tenía abogado, pero ya que estoy aquí, se va aclarar esto”, dijo Eddy Abel Ch.

El pequeño ahora se encuentra internado en un hogar del Estado. Se sabe que el progenitor sospechoso de la agresión tiene otros dos hijos menores, por lo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está indagando la situación de los otros menores.

Eddy Abel será procesado por el delito de violencia familiar y doméstica, cuya pena privativa de libertad es de dos a cuatro años.