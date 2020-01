El TCP desautoriza a un magistrado por hablar de la repostulación de Evo

"Las declaraciones efectuadas a través de medios de comunicación, este miércoles, por el magistrado Ruddy Flores, deben ser consideradas como una opinión personal", señala en un comunicado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La autoridad judicial dijo el miércoles que "no se puede plantear una nueva consulta, un nuevo proceso con los mismos contenidos sobre algo que ya se pronunció el Tribunal Constitucional, que se haya sometido o no a un proceso de referendo", sobre las voces que hablan de una nueva consulta para habilitar a Evo Morales como candidato en 2019.

El Tribunal señala que no se trató el tema de la repostulación y adelanta que "no expresará ningún juicio de valor; entre tanto no se abra su competencia". El MAS sostiene que existen cuatro vías "constitucionales" para lograr su cometido.

El titular del ente Constitucional, Oswaldo Valencia, adelantó que podría apartarse a Flores en caso de que les toque analizar el pedido de una nueva consulta ciudadana, conforme dice la normativa, por adelantar un criterio.

Comunicado del Tribunal Constitucional: