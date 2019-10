Concurso de escultura Mujer exhibe finalistas

Desde esta semana se exhiben, en las vitrinas de los locales de Casa Design Center (av. Busch, tercer anillo externo) las 23 esculturas finalistas del 5.º Concurso Nacional Mujer, para que el público interesado pueda verlas; de igual manera el jurado, que evaluará y tendrá los ganadores este domingo 29 de mayo. El primer lugar se llevará $us 3.000, el segundo $us 2.000 y el primero $us 1.000.



El concurso recibió este año 23 esculturas de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba Tupiza, El Alto y la población paceña de Comanche.



Las piezas, según establece la convocatoria, están trabajadas en materiales diversos como madera, metal, piedra, recina o técnicas mixtas, que incluso en algunos casos incluye el tejido.



