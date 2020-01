Vogliotti: "Estoy en un buen momento"

El goleador de Sport Boys, Juan Vogliotti, mostró su sencillez y cordialidad en el programa Los Más Buscados de DIEZ. Afirmó que a sus 32 años ya piensa en el retiro. "Seguro que juego unos dos o tres años más después, ya veremos qué pasa", indicó.

Te dejamos las mejores frases del goleador del Toro warneño.

Goles. Esperamos seguir por esa senda y ayudando al equipo a conseguir buenos resultados, que los goles sirvan para que consigamos puntos, que es lo más importante, más allá de quien los haga.

Su llegada. La mayoría cuando terminé en Ciclón me sondearon, pero me decidí por Sport Boys porque fue el que más insistió por mi y el que más tiempo intentó tenerme. La Libertadores también era un desafío porque era la primera vez que iba a jugar un torneo internacional.

Me voy a quedar. Con mi edad y lo que he hecho en Bolivia, me voy a quedar acá. Tengo 32 años, ya me quedan mis últimos tirones, pero también soy técnico. El jugador de fútbol cada día tiene que estar preparado bien físicamente y yo estoy bien. Seguro que juego unos dos o tres años más después, ya veremos qué pasa.

De Colombia a Tarija. Estaba en Patriotas (Colombia), pero el segundo técnico no me tenía en sus planes. Un amigo que jugó conmigo en las inferiores de Racing de Avellaneda estaba en Ciclón y él me llamó para el Nacional B. Arreglé por cuatro meses, me fue bien. Fui el máximo goleador en la historia del Nacional B, con 16 goles. Ascendimos y en el primer semestre en primera también fui goleador.

Presidente. El tema de la dirigencia es complicado, porque tenemos un presidente (Carlos Romero) que anda muy ocupado y que tiene otros problemas, y también lo veo difícil manejar un club estando solo muchas veces.

Tercera parte

Segunda parte

Primera parte