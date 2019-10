7 'apps' que te facilitan la vida en Santa Cruz

¿Quieres ir de un lugar a otro y no sabes qué micro tomar? ¿Se te antoja comer en un restaurante bueno y barato pero no se te ocurre ninguno? ¿Tienes que comprar algo urgente y no sabes donde encontrarlo?.

Todas esas dudas, propias de una ciudad grande como es Santa Cruz, llegan a su fin con la tecnología móvil y decenas de aplicaciones desarrolladas para guiarte en diferentes temas.



Mira esta selección de 7 aplicaciones útiles para turistas, para los nuevos en la ciudad y para quienes viven toda la vida acá:



1. Cruzero. En un mapa indicas donde estás y a donde quieres ir. La aplicación te ofrece las rutas de buses que puedes tomar y también te muestra el recorrido de cada línea.

2. Santa Cruz Life. Una guía completa de eventos nocturnos y fiestas en la ciudad. Además te indica cómo llegar a cada lugar. ¡Ya no hay excusas para quedarse en casa!

3. EasyTaxi. Es una aplicación disponible en varios países y muy práctica en Santa Cruz. Te permite, a través de un mapa, llamar taxi. Además de que es más seguro, te muestra la ubicación del móvil, el tiempo que tarda y la foto del conductor.

4. Santa Cruz en tu mano. Una guía de "casi todo" en la ciudad. Aquí puedes encontrar hospedaje, restaurantes, sitios turísticos, centros comerciales y más.



5. Foodies Bolivia. La perfecta para quienes disfrutan el buen comer. Es una lista de restaurantes que además te muestra los mas cercanos, los mejor puntuados y te permite elegir por precios.

6. Patio Service. ¡Comida a domicilio! Si no quieres salir y no tienes nada que comer en tu casa, esta aplicación está para salvarte. Tiene en su lista a varios restaurantes reconocidos y el pago lo realizas luego de la entrega.

7. ¿Alguien sabe?. No es una aplicación en sí, sino una página en Facebook pero la ponemos en esta lista por que es la clave del éxito en Santa Cruz. Acá podrás preguntar si "alguien sabe" lo que vos necesitas saber y los más de 34 mil miembros del grupo te ayudarán a dar con lo que necesitas.