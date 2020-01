Por chiste sobre el EI, Twitter bloqueó su cuenta

"Yo mismo y Jack ScepticEye nos hemos unido a Dáesh", había bromeado PewDiePie, el youtuber más famoso del mundo con 47 millones de fans, lo que hizo que Twitter suspendiera de forma temporal el miércoles su cuenta.



El joven sueco, cuyo verdadero nombre es Felix Kjellberg, difundió un video donde explicó cómo el público creyó realmente que se había unido al grupo yihadista Estado Islámico (EI).



La confusión surgió por su exasperación contra las "cuentas certificadas" de Twitter, que tienen un logo azul para garantizar que pertenecen realmente a su propietario. Estas cuentas generan notificaciones automáticas en los smartphones.



Cansado de que miles de internautas hicieran clic en su cuenta para llamar su atención, PewDiePie decidió eliminar la certificación de su propia cuenta. En lugar del logo azul, puso un pequeño globo azul.



Una falsa página web Sky News, con el mismo nombre que la cadena de televisión, "envió un tuit diciendo que yo no tenía la certificación por mis supuestas relaciones con Dáesh", explica.



Sin pensar que podían creerlo, PewDiepie retuiteó el mensaje, con un fotomontaje de su cara sonriente delante de un grupo de yihadistas.

"¡Nadie entendió la broma! (...) ¡Comenzaron a pensar que me había unido a Dáesh!", exclamó al recibir numerosos mensajes de sus fans.



"Esta cuenta [Skynews] era lógicamente falsa y no certificada. Nadie lo vio. ¡Esto demuestra hasta qué punto la certificación es eficaz!", concluyó.



Miércoles, durante aproximadamente una hora según la prensa estadounidense, la cuenta del humorista fue suspendida, al mismo tiempo que el hashtag #savepewdiepie se propagaba por las redes.