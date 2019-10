Video contagia el vértigo del camino de la muerte

El piloto cruceño de vehículos aéreos no tripulados Ytalo Cabruja invita a dar un paseo de vértigo con uno de sus videos filmado con un dron en el camino antiguo de Sud Yungas de La Paz, más conocido como "la carretera de la muerte".



Las imágenes han sido realizadas para documentalistas europeos que envían sus trabajos a programas televisivos de aventura como en National Geographic.



“Capturar estas imágenes de lugares mágicas con un dron "Kopter" fue una las cosas mas lindas que me pasó en el tiempo que llevo volando. Realmente una increíble experiencia”, comenta Cabruja.



Entre neblina, frondosos árboles y caminos junto al abismo, el equipo

de "Ytalo Cabruja Video & Fotografía aérea" estuvieron entre cuatro a cinco días trabajando y durmiendo en la comunidad de Sorocaba para filmar estas maravillosas imágenes. Mira el vídeo y anímate a viajar a los Yungas paceños. No te arrepentirás.,