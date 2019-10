Consultas se opacan ante la campaña de reelección

En Bolivia se habla más de la posible reelección de Evo Morales que de los referendos autonómicos que se desarrollarán hoy en seis regiones, incluyendo Charagua. Son asuntos diferentes, pero la consulta ciudadana se convirtió en un medidor político para ver cómo el oficialismo?encara la estrategia para la repostulación presidencial. Potosí y La Paz son los departamentos donde los estatutos tienen más resistencia. En Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, la oposición dio un paso al costado y dejó al masismo con la vía libre para la aprobación de los textos. Hoy, 3.871.766 electores a las urnas.



La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca decidirán hoy si aprueban o no sus estatutos autonómicos. En Charagua (Santa Cruz) y Totora Marca (Oruro) se consultará si se consolida o no la autonomía indígena y en los municipios de Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba) se votará por cartas orgánicas.



En todas las regiones, el MAS decidió hacer campaña por el sí, mientras que la oposición se redujo al movimiento cívico de Potosí, que impulsa el No al estatuto en ese departamento.



El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas manifestó que la consulta de hoy es un “engaño general” y consideró que el Gobierno es el menos animado y motivado para impulsar la autonomía. “Como no hubo debate en torno a los estatutos y no hay interés, la motivación de la gente podría ser la simpatía o antipatía hacia el Gobierno, en ese sentido puede ser plebiscitario”, detalló.



Referendo y repostulación

La exautoridad dijo que no es coincidencia que el oficialismo realzó la aprobación de los estatutos autonómicos en medio de la campaña por la repostulación de Morales. Criticó el contenido de los estatutos y los definió como “centralistas”.



Al respecto, el senador opositor Arturo Murillo calificó como un globo de ensayo para el oficialismo la realización de los referendos. Lamentó, además, la poca difusión de sus contenidos y criticó la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la propaganda de los cinco estatutos.

“La población ha sido engañada. Seguramente habrá sorpresas, pero la gran batalla y de lo que la gente está preocupada es en la modificación de la Constitución, y no olvide, en esa consulta del próximo año, ocurrirá lo mismo que el 2008, cuando Hugo Chávez hizo su referéndum en Venezuela para perpetuarse en el poder y el pueblo venezolano le dijo No”, comparó el asambleísta.



Esa visión no es compartida por el gobierno. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, descartó que el referendo de hoy se convierta en un plebiscito al pedido de reelección del jefe de Estado. “Los referendos no tienen nada que ver con un carácter plebiscitario, la población no tiene que ser confundida por intereses políticos que tratan de asociar el referendo por las autonomías con un plebiscito, una especie de examen político respecto a la repostulación”, descartó.



De igual manera, el vocal del TSE José Luis Exeni afirmó que la inteligencia de la población pesará al momento de emitir su voto y diferenciará el referendo con la idea de la reelección presidencial.

“Confiamos plenamente en la inteligencia de la ciudadanía, que está absolutamente clara respecto a sus decisiones en procesos electorales. No creamos que se deja llevar por debates políticos u otros intereses, y está clara sobre lo que se decide”, detalló.



El expresidente Jaime Paz Zamora evitó referirse si la consulta de hoy tendrá un carácter plebiscitario; sin embargo, criticó que la población no pudo conocer a fondo el contenido de los documentos.

“Desgraciadamente el referendo de este domingo no tiene ninguna trascendencia por la manera en que ha sido realizado. La opinión pública le ha quitado importancia a lo que ocurrirá. Son instrumentos que están delineados para organizar bien las relaciones entre gobernaciones, municipios, el Estado central y se mal utilizan”, reprochó Paz Zamora.

La exautoridad lamentó que se priorice el debate sobre la reelección, que de ejecutarse, dijo, “no estamos yendo en la dirección de fortalecer las instituciones democráticas, después ya veremos qué pasa”.



Referendo en regiones

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez (MAS), detalló que en ese departamento se priorizó la búsqueda de consensos para la aprobación de los estatutos. Indicó que se pactó con la oposición modificaciones al documento en un futuro.

“Somos conscientes de que este estatuto no es perfecto, por eso habrá modificaciones, las cuales las debatiremos con la oposición orureña”, remarcó.



En esa línea, el representante de los Demócratas en Oruro, Franz Choque, dijo que se decidió apoyar la socialización del texto ante el compromiso del MAS de modificar el estatuto.

El terreno más complicado para el MAS?está en Potosí. El conflicto que vivió el departamento perjudicó al oficialismo, debido a que cívicos se adueñaron de la campaña por el No.

En La Paz, el Gobierno acusó a Sol.bo y a Unidad Nacional (UN) de perjudicar el proceso de consulta autonómica y elevó la denuncia ante el TSE