Indígenas llegan a La Paz por la intangibilidad del Tipnis

Dos grupos de pobladores arribaron a La Paz, unos están a favor de retirar la intangibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuere (Tipnis) y otros se oponen. Una norma comenzará a ser debatida en la Cámara de Diputados.

"Los indígenas no quieren la carretera porque no va a servir porque servirá a los cocaleros, a las transnacionales. La carretera no sirve porque está lejos de las comunidades que tienen los ríos para su desarrollo", afirmó la presidenta de las Mujeres del Tipnis, Marqueza Teco.

Sin embargo, dirigente de una subcentral de esa zona, Carlos Fabricano dijo que la oposición surge por "fines políticos" y aseguró que "nosotros tenemos argumentos legales para decir que la intangibilidad es una palabra que no nos permite acceder a los servicios básicos".

La Ley 180, que instituye la intangibilidad, fue aprobada en 2011 tras una masiva marcha de indígenas del Tipnis que llegó a La Paz. La norma prohíbe la construcción de carreteras y otras infraestructuras en la zona porque afectarían el entorno natural y social del parque.

El exrepresentante de los indígenas, Fernando Vargas, advirtió que en el agenda semanal de la Cámara de Diputados está previsto el inicio del tratamiento del 'proyecto ley de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure', documento que plantea la abolición de la intangibilidad para aprovechar los recursos naturales.

Durante una conferencia de prensa el presidente Evo Morales aseveró que "será en nuestra gestión o en otra gestión, tarde o temprano va a haber ese camino", en referencia al proyecto carretero que quedó truncado.