Validan retractación y esperan decisión judicial

El presidente Evo Morales, a través del abogado Alex Monasterios, aceptó de manera oficial la mañana de hoy la retractación del periodista Humberto Vacaflor ante el juez Tercero de Sentencia de La Paz, René Delgado.



"Mi cliente de manera pública ha señalado la aceptación tácitamente de la retractación emitida por el señor Humberto Vacaflor y el día de hoy se ha concretado, se ha formalizado de manera judicial la aceptación de esta determinación asumida por el Presidente", señaló Monasterios, de acuerdo a ABI.



En el memorial de aceptación se expresa lo siguiente: "el acusado expresó su retractación pública a través del mismo medio de comunicación en el que incurrió en el hecho sometido a proceso, otorgando la satisfacción pública correspondiente, por lo que el Sr. Evo Morales Ayma, de forma pública, a través de diferentes medios de comunicación expresó, ‘queda perdonado, queda disculpado, no me hago ningún problema, pero es importante que diga la verdad’".



Según el abogado, ahora el juzgado debe pronunciarse sobre esta aceptación de la retractación para la correspondiente extinción de la acción penal, conforme a los procedimientos establecidos. No debería existir mayores inconvenientes para cerrar el juicio.



El 4 de octubre, el periodista Humberto Vacaflor entregó los descargos correspondientes de su retractación para que sean puestas a consideración del juez y la parte demandante, con el objetivo de cerrar el caso.