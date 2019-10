Desarticulan un grupo que extorsionaba desde la cárcel

Diprove desbarató una banda de auteros con nexos en la cárcel de Palmasola al capturar a tres presuntos auteros y al identificar a dos reclusos que se encargaban de extorsionar desde el penal a las víctimas de robo de vehículos.



Los sospechosos son Óscar Federico Stelzer Pinedo (25), exreo; Rodrigo Orlando Hoyos Morris (37) y Eibi Liz López T. (19). Mauricio P.C. está prófugo.



Según William Albarracín, director de Diprove, estos sujetos robaban motorizados en la ciudad y se conectaban con Ernesto Rojas Arauz, alias ‘Calavera’, y Sandy Castedo Rojas, reclusos de Palmasola que, supuestamente, llamaban por teléfono a los dueños de los carros robados y exigían recompensa de $us 2.000 a $us 3.000 para devolverlos.



Varios vehículos sustraídos

Albarracín explicó que esta banda ha robado 19 motorizados entre noviembre y diciembre. A decir de la autoridad policial, nueve automotores fueron devueltos a sus dueños previo pago de recompensa, mientras que 10 fueron comercializados en el norte del departamento.

El grupo fue desarticulado el viernes en el barrio Totaí, donde los agentes arrestaron a Eibi Liz López y a Stelzer cuando se disponían a recibir $us 2.000 del propietario de un jeep robado el domingo