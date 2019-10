Los perros se sincronizan con el latir de sus dueños

Un estudio realizado en la Universidad Monash de Melbourne denominado "Corazones Alineados" reveló que tanto los perros como sus amos tienen el mismo ritmo cardíaco.



El resultado reveló que tener una mascota es bueno para la salud del hombre ya que baja el ritmo cardíaco al momento en que ambos se encuentran.



Mia Cobb, quien llevó a cabo la investigación, señaló que tener una mascota que puede ayudar a lidiar positivamente con el estrés.



A continuación te mostramos algunos beneficios de tener a un animal en casa:



-Ayuda a mejorar nuestro sentido de la responsabilidad: una mascota no solo demanda alimentarlo sino también cuidados diarios como su limpieza además de los cuidados médicos.



-Especialmente importantes en terapia psicológica: las mascotas no solamente sirven para dar amor, sino también son aliados para personas con trastornos psicológicos.



-Favorece la actividad: las personas tienen una razón para salir a la calle a pasear a sus mascotas, el beneficio no solo es para el animal sino también para su dueño.



-Nos ayuda a estructurar nuestro tiempo: al tener una mascota en casa es importante realizar rutina diarias, horas de paseo, de comidas, esto ayuda a la persona a que pueda tener mayor organización.