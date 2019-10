Caso terrorismo I ingresa a la etapa final

El juicio por el caso terrorismo 1 ya tiene un avance del 75% y para el fiscal Sergio Céspedes, que lleva adelante el proceso, entra a su recta final y es posible que en cinco meses más se dicte sentencia con los procesados que quedan, después de que cuatro de los detenidos se sometieran a un proceso abreviado para salir en libertad.



Céspedes manifestó que los procesados Juan Kudelka, Mario Tadic y Elöd Tóásó, que se favorecieron con abreviados, realizan trámites administrativos para salir libres.



Según él, lo único que hicieron estos imputados fue sujetarse a la norma. Al referirse al exgobernador Rubén Costas, afirmó que Tadic y Tóásó fueron claros en sus declaraciones últimas cuando indican que la exautoridad sostuvo reuniones con Eduardo Rózsa. “Hasta Marcelo Soza, en sus últimas declaraciones, aseguró que Costas se reunió con Rózsa, eso está claro”, expresó.



Caso terrorismo II

Céspedes también se refirió al caso terrorismo II, señalando que esa causa radica en el juzgado quinto. de La Paz y que todavía no se sustanció en un tribunal, por lo que aún no se sabe la fecha en que se iniciará. Juan Kudelka, quien se sometió a un proceso abreviado y fue condenado en el caso terrorismo 1, también ha sido involucrado en el caso terrorismo II.



Mientras tanto, el juicio por terrorismo 1 siguió ayer con la fundamentación del acusado coronel Zoilo Salces, que aseguró que jamás cometió delito, que es inocente y reflexionó a los jueces a no quivocarse