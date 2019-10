Coca o Menacho pelean para rector en la Uagrm

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) vivirá hoy una jornada electoral especial, pues no solo se elegirá a las autoridades de nueve facultades y 14 carreras, sino que también se definirá si Alfonso Coca o Manfredo Menacho, que pugnan por la facultad más antigua, es el rector transitorio de la universidad, en una coyuntura en la que se deberá elegir al próximo rector y se organizará el congreso universitario.



El rector Juan Ortubé confirmó que, de acuerdo con lo dispuesto por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), este viernes entregará el mando al decano electo de la facultad más antigua, es decir, al decano de la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales, dando cumplimiento al estatuto de la universidad, lo que significa que tanto Coca como Menacho pueden llegar a ser rector si ganan la segunda vuelta en esta facultad.



Uno de ellos asumirá transitoriamente las funciones rectoras hasta que asuma el nuevo rector electo de la universidad -aún no hay fecha para los comicios-, pero también deberá empezar a organizar el congreso universitario, que se celebrará en octubre próximo.



Se trata de una de las medidas con que la institución académica busca responder a la crisis que enfrentó en las últimas semanas, debido a protestas originadas por irregularidades en el claustro universitario.

Ambos candidatos saben que si resultan elegidos en sus facultades deberán enfrentar esta responsabilidad, pero Coca prefiere no anticiparse a los resultados del escrutinio para hablar de cómo encarará esta función, mientras que Menacho asegura que se manejará desde el punto vista institucional y, en este ámbito, definirá una agenda con miras al congreso.



En opinión del analista Gustavo Pedraza, “el rol del rector transitorio será crucial si el ICU decide que las elecciones para rector sean después del congreso universitario, como correspondería, para darle coherencia y asegurar una posibilidad de cambio, pues será responsable de preparar el congreso universitario y evitar que continúe el manejo ‘prebendal’ de la institución”.



Una vez que el ganador en la Facultad de Ciencias Jurídicas asuma el cargo de rector, la decanatura será ocupada, también de forma transitoria, por el vicedecano electo, y la vicedecanatura por el jefe de carrera con el puntaje más alto.



Cuando asuma el rector electo, el rector transitorio vuelve a la decanatura.



Otras facultades

Por otro lado, la Corte Electoral Permanente (CEP) dio a conocer que 56.189 estudiantes y 2.418 docentes emitirán su voto hoy en la segunda vuelta en las nueve facultades.



La presidenta del órgano electoral, Miriam Guzmán, aclaró que la cantidad de docentes que votarán es mayor al padrón de las elecciones a rectorado que fueron anuladas, porque algunos votarán en más de una facultad, pues imparten clases en diferentes carreras.



Además de Ciencias Jurídicas, las facultades que van a segunda vuelta son: Integral del Chaco, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Farmacéuticas, Contaduría Pública, Ingeniería en Ciencias de la Computación. Ciencias Agrícolas, Ciencias Económicas y Financieras y la Integral del Norte.



De la misma manera, se elegirán directores en 14 carreras de siete facultades, donde 28.358 es el padrón de votantes en estudiantes y 1.275 docentes.



El material electoral fue distribuido ayer para evitar atrasos en el sufragio. Para garantizar la normalidad de las elecciones, por determinación de las autoridades académicas hoy no habrá clases en la universidad.



ICU

Con respecto a la elección de rector y vicerrector, el rector informó de que ha convocado al ICU para este jueves, a fin de analizar, como punto único, este tema. La propuesta de la Corte Electoral es que la votación se lleve a cabo en septiembre de este año