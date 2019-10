Expresidentes chilenos critican postura de Evo

Tras el llamado al diálogo que hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, a la Presidenta Michelle Bachelet para resolver los problemas que atraviesan los camioneros y los exportadores bolivianos en los puertos del norte chileno, los exmandatarios Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Ricardo Lagos rechazaron sus declaraciones.



“Entre Chile y Bolivia tenemos un tratado que se firmó el año 1904 y que se encuentra plenamente vigente. Chile ha cumplido su compromiso y Bolivia sistemáticamente se niega a cumplir su compromiso. La actitud que debe tener Chile con Bolivia es de respeto a los tratados internacionales, cumplir su palabra y exigir que Bolivia cumpla la suya”, señaló Piñera tras asistir a la presentación del libro “Vocación de Paz, la Política Exterior de Chile”, destaca "La Tercera".



Asimismo, criticó la visita que hizo el canciller boliviano, David Choquehuanca, a Chile la semana pasada. “Lo más lamentable es que el canciller Choquehuanca se contagió con el presidente Evo Morales porque está faltando a la verdad groseramente”.



“Evo Morales es un hombre que falta groseramente a la verdad. Un día insulta, al día siguiente llama a su ‘hermana’. Yo le diría Morales que lo que tiene que hacer es muy simple: cumplir los compromisos que Bolivia firmó y no estar permanentemente engañando a su propia ciudadanía y provocando a nuestro país con mentiras, insultos y muchas contradicciones”, manifestó el ex jefe de Estado.



Por su parte, Lagos aseveró que “creo que llamados al dialogo cuando lo que a usted le están pidiendo en una corte internacional es dialogar, es ridículo”.



“Aquí el que se paró del dialogo fue Bolivia. Yo estaba dialogando con Bolivia.Yo dialogué con Bolivia más que con ningún otro presidente de los que me tocó dialogar en los seis años como presidente de Chile. Creo que simplemente es una forma de hacer presentaciones para ganar opinión internacional”, acotó.



En tanto, el ex Presidente Eduardo Frei expresó que “es importante sobre todo en la situación actual, en que estamos en una competencia muy cruda con Bolivia (…) su gobierno, su presidente, su canciller que tiene actitudes ya provocadoras porque hacer el show que hicieron hace pocos días en Santiago y en el norte es una provocación que Chile no debería aceptar por ningún motivo”.



“Es muy fácil descalificar e insultar, tener toda una política contra Chile que ha sido el único sostén después de que perdió el referendo y ahora habla de diálogo. El canciller vino a provocar aquí, en ninguna parte del mundo es aceptado. Yo creo que ni siquiera lo deberíamos haber dejado entrar en esas condiciones (…) Chile tiene vocación de paz y es respetuoso, pero con lo que hizo este caballero aquí ya se acabaron los respetos. Por eso me alegro que se hayan terminado con las visas para los diplomáticos”, culminó Frei, según el medio del país vecino.