3 expertos sueñan con una Santa Cruz amigable

Una ciudad de rápida expansión como Santa Cruz de la Sierra acarrea problemas que han sido identificados por los arquitectos urbanistas Fernando Prado y Luis El Hage, y el ingeniero civil experto en vialidad Javier Mendívil, quienes a la vez confiesan cómo les gustaría que fuese la ciudad ideal.



Los dos urbanistas y el experto en vialidad expresaron sus puntos de vista y dejaron volar su imaginación.



El ex presidente del Colegio de Arquitectos y planificador, Luis El Hage, sueña con la ciudad donde nació, donde sus habitantes tengan mayor calidad de vida. "El haber crecido rápidamente ha traído muchos problemas que las autoridades no están sabiendo resolver", dijo.

El Hage ve grave el tema de la movilidad urbana con un tráfico conflictivo y el hecho de que la ciudad ha dejado de ser amigable, donde muchos vecinos ya dejaron de darse el saludo espontáneo como antes.



El urbanista cree que hasta ahora se han dado soluciones parches y que una muestra de ello son los mercados que siguen creciendo por las calles y aceras sin respetar ninguna norma.



El tema de la agresión al medio ambiente es preocupante para este experto por cuanto se está perdiendo la masa arbórea de una ciudad tropical con muchas especies de plantas ornamentales nativas.

Una "ciudad jardín" / Fernando Prado

El arquitecto urbanista Fernando Prado es más soñador e idealista, pues propone que se retome el proyecto de ciudad jardín que fue planificada hace más de 50 años con el Plan Techint, la cual era coherente con su pasado y con su territorio, pues conservaba en gran parte el área verde. Según dijo, hasta ahora se han destruido unas 100.000 hectáreas de masa arbórea urbana.



Prado considera que se abandonó la planificación como filosofía, porque ahora se hacen las cosas políticamente y por conveniencia, dependiendo de dónde venga el financiamiento. "Hoy no se habla de planes generales y sectoriales de áreas como transporte, mercados, salud y otras, como existían en los años 90, en entes especializados como fueron la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz) y el Consejo del Plan Regulador", reflexionó.



Sueña con que la comuna se acerque a la gente, a los movimientos ciudadanos que tienen muchas ideas las cuales pueden ser tomadas en cuenta y con el dinero que maneja el municipio se puedan hacer obras innovadoras para no quedar rezagados respecto a otras urbes, como La Paz u otras del exterior.



Prado también sueña con una ciudad que respete las áreas verdes, que hoy por hoy están siendo invadidas con construcciones, y una urbe cuya arquitectura conserve lo tradicional, como los aleros que dan sombra.



"Todo es posible hacerlo, el problema es que estamos en un momento en que lo público está atrasado 40 años respecto a la sociedad civil", expresó Prado y sugirió dar cabida a las ideas innovadoras de ciudadanos que incluso se manifiestan a través de las redes sociales.

Sueña con una ciudad tranquila / Javier Mendívil

El ingeniero civil Javier Mendívil está más preocupado por la movilidad urbana, porque a pesar de que se cambiaron los tiempos de circulación en las intersecciones del segundo anillo, no prevé que las vías de desahogo no estén ocupadas por comerciantes de los grandes mercados desbordados, lo cual agrava más el problema.



“Lo que deseo no es complicado, sueño con una ciudad tranquila donde se pueda transitar sin peligro no solo en vehículos, sino también en bicicleta o a pie. El gran problema de Santa Cruz de la Sierra es la falta de control de parte de las autoridades que no hacen cumplir las normas”, enfatizó el ingeniero civil y experto en vialidad, Javier Mendívil.



Al hablar de autoridades no solo se refiere al municipio, también apela a la Policía, en especial a la Dirección de Tránsito, y hasta a la Gobernación por considerar que estas instituciones están en la obligación de regular el tráfico urbano e interurbano. “Lo ideal es que este transporte público solo circule por los anillos y las radiales”, dijo Mendívil.



“La bicicleta es necesaria por el tema de salud y para ser amigable con el medio ambiente; la ciudad por ser plana se presta para incentivar este tipo de locomoción, solo falta que el municipio haga las señalizaciones respectivas”, aseguró.



