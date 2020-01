Clinton promete a EEUU una economía funcional

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró este jueves que se opondrá al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) de vencer en las elecciones de noviembre y remarcó la necesidad de proteger los puestos de trabajo en el país.



Aseguró que su misión una vez llegue a la Casa Blanca “será que la economía funcione para todos no solo para los de arriba”.



"Eso es personal para mí", dijo en su discurso en Warren, Michigan en el que contrastó sus ideas con las del candidato republicano, Donald Trump, que dijo presenta a Estados Unidos “como una vergüenza”.



“No ha presentado soluciones creíbles”, dijo del plan de Trump propuesto a principios de la semana.



“La agenda de Trump nos mandaría de regreso la recesión… Si se añaden todas las ideas de Trump el resultado sería la pérdida de 3.5 millones de trabajos estadounidenses”, aseguró.



Clinton prometió la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo, y “la mejor inversión en trabajos mejor pagados desde la II Guerra Mundial”.



Dijo que lo haría a través de un programa de reconstrucción de la infraestructura, incluyendo aeropuertos, trenes, carreteras, puentes, escuelas, sistemas de agua potable saludables y conectando los hogares estadounidenses con banda amplia de internet para el año 2020. “Vivimos de las inversiones que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos”, advirtió.



También se refirió a los tratados de libre y comercio , que Trump y el ex aspirante presidencial, Bernie Sanders, su rival durante las primarias demócratas, han criticado y tomado como bandera.



"Detendré cualquier acuerdo comercial que destruya trabajos y rebaje los salarios, incluido el TPP", afirmó la aspirante demócrata en un acto de campaña en Warren, en las afueras de Detroit (Michigan), en referencia a las insinuaciones de que podría cambiar de opinión una vez llegue a la Casa Blanca, pues defendió el pacto cuando era secretaria de Estado en el Gobierno de Barack Obama.



"Me opongo ahora, me opondré tras las elecciones, y me opondré como presidenta", remarcó Clinton, sobre uno de los ejes de su campaña en el que coincide con su rival republicano, Donald Trump.



En su discurso, en el que explicó parte de su plan económico, la candidata demócrata explicó que "demasiadas empresas han presionado para lograr acuerdos comerciales para poder vender sus productos en el extranjero y, en su lugar, se trasladaron fuera", con la consiguiente pérdida de empleos estadounidenses.



Para contrarrestarlo, Clinton dijo que planea "invertir 10.000 millones de dólares" en asociaciones "Make it in America" (Hazlo en EE.UU.) para apoyar "un renacimiento manufacturero" en el país.



El TPP fue firmado a comienzos de año por EE.UU. y once países de la cuenca del Pacífico (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), pero debe ser ratificado por los respectivos parlamentos.



La política comercial se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña electoral estadounidense, con crecientes llamados al proteccionismo comercial para proteger los puestos de trabajo en el país.