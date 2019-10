Muere proyectista de la Ley a favor de lustrabotas

Sin ver aprobada su propuesta de norma y producto de un accidente, Richard Cori, apodado "chinito" o “brillo”, murió el pasado fin de semana a los 27 años. En 2013, luego de ocho años de trabajo, presentó la iniciativa de Ley para que se declare al 2 de diciembre como "Día Nacional del Lustrabotas".



El joven, que limpió los zapatos del expresidente y ahora vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, y del vicepresidente Álvaro García Linera, entre algunas personalidades, luchó incansablemente por conseguir respeto para su sector.



Durante julio de 2013 presentó, junto con el diputado opositor Osney Martínez, su proyecto de Ley, que trabajó casi por las últimas dos legislaturas y que ahora está archivado en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Ayer fue su entierro y él fue bastante querido dentro del Legislativo porque se dedicaba a lustrar los zapatos, también estudiaba y hacía otros trabajos para ganar el sustento de su familia. Conversamos con él y nos dijo que su Ley estaba en el Senado, postergada", dijo en contacto con EL DEBER el diputado Amílcar Barral.



Anticipó que pedirán que se vuelva a agendar la norma que escribió Cori para que su sacrificio tenga un resultado. También Barral indicó que se propondrá que la Ley lleve su nombre, en homenaje a la iniciativa que tuvo.



"Vemos que hay ciertas prioridades en desmedro de otras, cómo es posible que una Ley esté más de ocho años postergada cuando busca que se dedique un solo día para los lustrabotas. Es triste que pase algo para que recién se visibilicen las cosas", agregó el legislador.



Hace dos años, cuando presentó su proyecto de Ley, Cori señaló que la propuesta "era un anhelo, pero quería que fuese mucho mejor. Es que no te dan importancia y te quitan las ganas, la noción; pero yo me acerqué a un diputado y se me prendió de nuevo mi foquito".