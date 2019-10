Reedición del libro de Hitler causa malestar

El panfleto "Mein Kampf" ("Mi lucha") de Adolf Hitler, uno de los libros más controvertidos de la historia, podrá ser reeditado a partir del viernes en todo el mundo, una perspectiva que suscita polémica, 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial.



El único libro escrito por el dictador nazi, entre 1924 y 1925, mientras cumplía una condena de prisión, quedará libre de derechos de autor el próximo 1 de enero, según la legislación alemana.



Esos derechos serán por tanto propiedad de todo el mundo, tras haber estado desde 1945 en manos del Estado regional de Baviera, que los recibió de las fuerzas de ocupación estadounidenses.



En muchos países, donde ya está disponible la obra de propaganda que teoriza sobre la ideología nacionalsocialista y el deseo de eliminar a los judíos, el fin de los derechos de autor no cambiará casi nada.



El libro ha tenido una amplia difusión en países como India o Brasil.

En los Estados árabes "Mein Kampf" se encuentra fácilmente, y en Turquía se han vendido más de 30.000 ejemplares desde 2004.



No está prohibido en Estados Unidos y algunos países de Europa del Este empezaron a publicarlo tras el fin del comunismo. Además es sencillo acceder al texto en internet, por ejemplo en algunas páginas web salafistas (grupos de islamistas radicales) que suelen presentar traducciones no autorizadas.