Condenan a pareja por tener sexo en una playa de Estados Unidos

José Caballero, de 40 años, y su pareja, Elissa Álvarez, de 21 años, fueron declarados culpables del delito de comportamiento lascivo, después de ser grabados en un video mientras mantenían relaciones sexuales el verano pasado en la playa de Florida, Estados Unidos, frente a varias familias y a plena luz del día.



El hombre fue condenado hoy a 2,5 años de cárcel, según informaron medios locales, en una audiencia celebrada en un tribunal del condado de Manatee, en la costa suroeste de Florida.



La pareja afrontaba una condena de hasta 15 años de cárcel, aunque la Fiscalía del Estado descartó solicitar esa pena para la pareja, ya que esa "no era una sentencia razonable".



Caballero dijo al jurado, que apenas tardó 15 minutos en deliberar, que él y su pareja no estaban teniendo sexo y que los testigos estaban equivocados, aunque en la vista para la sentencia se proyectó el video en el que se aprecia a la mujer sobre el hombre realizando movimientos sexuales.



"Estamos agradecidos de que el estado haya puesto una condena de 2,5 años", dijo el abogado defensor Ronald Kurpiers, quien había pedido a las autoridades que reconsideraran la condena establecida en mayo pasado.



Álvarez y Caballero fueron arrestados en 2014, en Bradenton Beach, acusados de tener sexo a plena luz del día, lo cual, según la Fiscalía, fue presenciado incluso por una menor de edad.



Kurpiers, quien aseguró que nunca antes en su carrera profesional se había enfrentado a un caso similar, temía la pena máxima para Caballero, quien ya había estado encarcelado por narcotráfico en el pasado.



El letrado dijo que Caballero estudia apelar la sentencia. Por su parte, Álvarez fue declarada culpable y apeló en junio pasado su caso, aunque no ha recibido sentencia.



Durante el juicio, la pareja negó que estuvieran teniendo sexo en la playa, pese a un video presentado por la Fiscalía. Según la defensa, Álvarez estaba "bailando" sobre Caballero para despertarlo.



"Hay otras cosas por ahí por las que tenemos que preocuparnos, gente que está suelta por haber hecho cosas peores", aseguró la madre de Caballero durante el juicio.