Las frases más 'picantes' de los candidatos a rector

Wáldo López, Sergio Justiniano, Saúl Rosas, Alfredo Jaldín y Gustavo Coímbra, candidatos a rector de la Uagrm, estuvieron frente a frente en el debate organizado por el Diario Mayor y que terminó con un compromiso de 10 puntos firmado por cada uno de los postulantes.



A continuación te presentamos algunas de las frases lanzadas por estos hombres que buscan ser la máxima autoridad de la universidad estatal cruceña:

Waldo López: "La Uagrm, pese a las dificultades, es la mejor universidad de Santa Cruz y no estoy de acuerdo con que digan que es una Universidad mediocre".



Waldo López: "Se debe trabajar en el mejoramiento académico y de la investigación y no solo en el cemento y en construir cancha de fútbol",

Saúl Rosas: "La Uagrm no ha perdido protagonismo, la Gabriel fue fundamental en el desarrollo de Santa Cruz no se deben afirmar cosas que no son ciertas"



Saúl Rosas: Santa Cruz no solo debe ser una región agropecuaria, también debe ser un referente en siderurgia, hay varios centros de investigación y los que queremos poner a disposición del público

Sergio Justiniano: "Siempre me califican como el candidato viejo (...) Soy ingeniero, hice maestría y no aprendí nada, todo lo sabía ya de la Gabriel, defiendo la posición del docente que tiene la práctica. Al joven si hay que exigirle maestría y práctica"



Sergio Justiniano: "Hay un gran porcentaje de docentes que el salario no les alcanza, el recurso IDH se puede usar para traer profesores capacitados y dictar clases para capacitar a nuestros docentes. Yo gano igual que el presidente del Estado, pero compare el curriculum"

Gustavo Coímbra: "El tema del ingreso a la U no debería ser centralizado, el centralismo genera corrupción, el ingreso debería irse directamente a las facultades".



Gustavo Coímbra: "Yo nací hace 53 años en este pueblo subdesarrollado, no quisiera morir en un pueblo subdesarrollado, quisiera que se mejore la capacidad del conocimiento del docente, acabar con la mediocridad",

Alfredo Jaldín: " Cuando hablo de baja calidad académica me refieron a que se destinaron 95 millones de dólares en IDH y no se ha destinado al aspecto académico; a las provincias tampoco les han llegado equipos"



Alfredo Jaldín: "Demos cambiar la forma de hacer campaña, me da vergüenza ir a las aulas y pedir permiso al docente para hacer conocer mi plan de trabajo, debemos actualizar nuestro reglamento electoral. Hay una panfletaria que contamina a la U con afiches pegados a la pared, no es lo correcto, no estoy de acuerdo con esta forma de hacer campaña".