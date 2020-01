DC Cómics confirma bisexualidad de la Mujer Maravilla

La Mujer Maravilla, ese personaje de gran fuerza y valentía combinadas con una impresionante apariencia llena de feminidad, fue siempre de un rumor gigante alrededor del mundo sobre su bisexualidad.



El popular autor de DC Cómics, Greg Rucka “The Hollywood reporter” afirmó en una entrevista en Comicosity que este emblemático personaje tenía practicas bisexuales. Él es considerado una autoridad en materia de cómics pues es considerado el escritor de mujeres fuertes en el book USA.



"Se supone que es un paraíso y que uno debe vivir feliz. Uno debería poder —en un contexto donde uno puede ser feliz y parte de lo que necesita una persona para la felicidad es tener una pareja— tener una relación satisfactoria, romántica y sexual. La única opción para eso son mujeres. Pero una amazona no le pregunta a otra si es homosexual. No lo hacen, ese concepto no existe", explicó Rucka en la misma entrevista.



Luego de 75 años de esperar que se confirmara el rumor por parte de muchos aficionados y el público en general, la noticia fue confirmada y sustentada.



"Ahora, ¿estamos diciendo que Diana ha estado enamorada y ha tenido relaciones con otras mujeres? La respuesta es sí, obviamente. La razón tiene que ser sí, por muchas razones. La más importante de ellas es que si se va del paraíso, lo hace por una posible relación amorosa con Steve (Trevor, su novio) y eso disminuiría al personaje. Eso podría dañar su carácter y quitarle su heroísmo. Ella no se va por Steve, sino que porque quiere conocer el mundo y alguien tiene que ir y hacer esas cosas. Ella quiso hacer ese sacrificio", afirmó Greg Rucka