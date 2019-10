Privados, cautos con el incremento salarial

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo este jueves a EL DEBER que aún no existe una posición oficial en cuanto al incremento salarial de la gestión 2016 y que todo lo que se divulgue son meras especulaciones.



“No vamos a emitir una posición mientras no se nos convoque, estamos a la espera de que el Gobierno nos convoque, por lo que ha dicho el ministro Arce este tema se lo iba a discutir después del referendo; estamos esperando a que nos convoque”, dijo el presidente de los privados.



Reiteran el pedido de una negociación tripartita



Sin embargo, el presidente de los empresarios privados manifestó que continuarán prestos al diálogo con el Gobierno y los trabajadores para entablar una negociación tripartita en cuanto las pretensiones salariales.



“Queremos manifestar nuestra molestia respecto al hecho que hasta el año pasado no hemos sido convocado, cuando lo que corresponde es ser convocados por la importancia del sector y por lo que representamos”, concluyó Nostas.



Gobierno aguarda un informe oficial



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó la semana pasada que después de marzo evaluará el porcentaje de incremento salarial para este año, tomando en cuenta que se esperan los datos oficiales del crecimiento registrado en 2015.



Inflación de 2015



El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que Bolivia cerró 2015 con una inflación acumulada de 2,95%, una de las más bajas en los últimos cinco años.