El papa confesó a varios jóvenes en plaza abierta

El papa Francisco confesó hoy en la Plaza de San Pedro a varios adolescentes que participan este fin de semana en actos organizados para miles de ellos llegados al Vaticano en el programa del Jubileo de la Misericordia.



El pontífice llegó a la plaza hacia las 11.30 hora local (05.30 hb) y se sentó junto a la columnata de Bernini ante la sorpresa de los presentes, puesto que la llegada del papa no había sido anunciada previamente.



Francisco se sentó en una silla al aire libre y comenzó a escuchar en confesión a los adolescentes, de los que este fin de semana se espera que varias decenas de miles participen en los actos preparados tanto en el Vaticano como en iglesias y plazas de Roma.



El portavoz vaticano, Federico Lombardi, indicó que el papa escuchó en total a 16 chicos y chicas durante una hora y cuarto aproximadamente.



Celebración con jóvenes



El sacramento de la confesión forma parte de las acciones programadas hoy en lo que se denomina el Jubileo de los Adolescentes, preparado para los que tienen edades comprendidas entre los 13 y los 16 años.



Uno de ellos, Pedro Plasencia, de 13 años, procedente de la ciudad española de Sevilla, dijo a Efe sobre las confesiones organizadas por el Vaticano: "nos hemos sentido bien, limpios", y expresó su emoción por cumplir con el sacramento "aquí en Roma, una ciudad que ha sido histórica y (porque) aquí ha empezado el cristianismo, es el corazón de toda la Iglesia".



Otro adolescente español, Alfonso, de 12 años, también de Sevilla, señaló que el objetivo de los actos organizados este fin de semana es "ver al papa y aumentar nuestra fe y sentirnos mejor con Dios".



"Hemos venido un poco de turismo también", agregó este adolescente, que aseguró que el propósito del viaje a Roma, además de "aumentar" su fe, es encontrarse "más seguros en nosotros mismos con Dios y con Jesús y con nuestra alma".



Hoy fueron numerosos los participantes en estos actos que acudieron a las iglesias romanas dispuestas para prepararles a la confesión -san Salvatore in Lauro, Chiesa Nuova y san Giovanni Battista dei Fiorentini- y que después se trasladaron a lo largo de la Via della Conciliazione hasta el Vaticano.



La entrada a la Basílica de San Pedro por la puerta santa, la visita a la Tumba del apóstol y una fiesta multitudinaria en el estadio olímpico de Roma por la tarde son otras de las actividades previstas hoy.



El papa presidirá el domingo en la plaza vaticana una misa para los adolescentes que participan en estos actos, que se prolongarán hasta el lunes.