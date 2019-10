Muñoz: nunca la relación con Bolivia cayó tan bajo

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz defendió la acción que tomaron funcionarios portuarios de su país para obstaculizar la visita que realizó su par boliviano, David Choquehuanca, junto a una comitiva compuesta por legisladores bolivianos.



"El canciller Choquehuanca tiene una confusión. La aduana boliviana, que funciona en los puertos nacionales, no posee un estatuto de privilegio, inmunidades o inviolabilidades de ninguna especie que emane de los tratados vigentes con Bolivia", explicó Muñoz en una entrevista con el diario La Tercera de Chile.



Muñoz recordó que las oficinas de ASP-B (Administración de Servicios Portuarios de Bolivia) "están con permiso del Estado de Chile, sujetas a sus leyes y en suelo soberano de Chile. Es bien obvio, me parece".



Para el diplomático, la actitud que asumieron funcionarios chilenos, que hicieron esperar seis horas a la delegación boliviana para que visite el puerto, no perjudica la imagen de su país, por el contrario es Bolivia la que queda mal.



"Creo que afecta la imagen de Bolivia en el exterior. La comunidad internacional, y con mayor razón la de América Latina, ya se ha dado cuenta de que el gobierno de Bolivia ha hecho de Chile un adversario y un placebo para encubrir sus problemas internos", dijo Muñoz.



Las peores relaciones en 100 años



El canciller chileno además aseguró que nunca en el último siglo las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia habían estado en estas condiciones, hecho del que responsabiliza al gobierno de Evo Morales.



"Ningún gobierno de Bolivia llevó la relación a un nivel tan bajo en los últimos 100 años", señaló.