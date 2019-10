Concejales esperan aprobar POA 2016 el martes

Los concejales de Pailón Alberto Pérez y Wilmabel Ríos (MAS) esperan que el Presupuesto Operativo Anual (POA) 2016 de ese municipio sea aprobado en la sesión prevista para el martes, es decir, antes del plazo establecido.



Pérez y Ríos acudieron ayer a EL DEBER para aclarar una nota publicada por este medio. Dijeron que es falso que ellos y la edil Anelice Bauer se hubieran retirado de la sesión, dejándola sin cuórum y sin chance de aprobar el presupuesto.



“En el orden del día no estaba incluido el tema del POA 2016”, dijo Pérez y añadió que la sesión fue suspendida por el presidente del Concejo, Ramiro Claros, al no aprobarse la convocatoria pública en sesión ordinaria, toda vez que en la misma no se contemplaba el análisis del POA. Otro motivo por el cual se suspendió la reunión fue porque un grupo de vecinos impidió el ingreso a la sala de reuniones a la concejala Jéssica Justiniano (MNR), presidenta de la comisión de Economía del Concejo Municipal.



Pérez ha planteado una reunión de concejales para este lunes, a fin de discutir el presupuesto 2016 y llegar a un consenso. De ser así, se convocaría a sesión el martes para su aprobación