Concejo distingue al doctor Román Vaca

La familia del doctor Óscar Román Vaca recibió una ley de reconocimiento póstumo del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, aprobado por unanimidad de las tres fuerzas políticas del legislativo: el MAS, UCS y SPT.

El médico cruceño recientemente fallecido fue ex presidente del Comité pro Santa Cruz, ex prefecto de la dictadura Luis García Meza y ex decano de la Facultad de Medicina de la Ucebol.