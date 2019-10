Evo quiere libro con las cartas que recibe de niños

El presidente Evo Morales pidió al ministerio de Educación elaborar un libro con todas las cartas y mensajes que recibe de niños en las diferentes unidades educativas que visita. El mandatario volvió a hablar de los resultados del referendo.



"He recibido un regalo, historias obras para un gran hombre. Vamos a dar tarea al ministro de Educación para que haga un libro con tantas cartas, la próxima que vengamos tiene que entregarme un libro", dijo la autoridad en la entrega de un ambiente en un colegio en La Paz.



Conoce más: Evo entregó dinero para que su hijo sea atendido



Además se refirió a la derrota del "Sí" en el referendo sobre la reelección y agradeció, nuevamente, el apoyo del departamento de La Paz, región que en sus 10 años de su Gobierno "no lo abandonó", pese a que existen autoridades que no son del MAS.



"Agradecer a ustedes y a todo el departamento por el apoyo en el referendo, La Paz primero en resultados. En mis 10 años de presidente no me he sentido abandonado por La Paz, me han defendido y por eso muchas gracias", declaró Morales.



Lea también: Evo ve que el resultado del referendo no lo perjudica



Finalmente, reiteró que "los que han votado por el Sí dijeron siga Evo y los que votaron por el No es no te vayas Evo, por eso hemos ganado con el 100 por ciento". Aseguró que no hay una derrota al MAS o al proceso de cambio y garantizó la continuidad de sus políticas.