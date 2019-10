Lluvia de macetas impide feminicidio en Turquía

Un turco que se disponía a matar a su esposa con una pistola fue detenido este viernes in extremis por unas vecinas que lo bombardearon con macetas desde sus balcones, informaron los medios locales.



Muy enfadado por la demanda de divorcio entablada en su contra, el marido disparó dos veces a su esposa en una calle del barrio popular de Gaziosmanpasa en Estambul, informó la agencia de prensa Dogan.



La mujer y su hermano, que iba con ella, resultaron heridos pero sus vidas no corren peligro, precisó Dogan.



Alarmadas por los disparos, varias vecinas se asomaron a sus balcones, gritaron pidiendo auxilio y empezaron a lanzar macetas contra el agresor, impidiéndole cometer el crimen.



El número de casos de violencia de género ha aumentado fuertemente en Turquía donde, en promedio, dos mujeres son asesinadas cada día.



La oposición y los movimientos feministas turcos reprochan al régimen del presidente islamo-conservador Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002, que no luche contra la violencia de género a causa de sus prejuicios religiosos.

?