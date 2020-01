Una cadena de buenas decisiones permitió salvar la vida de un niño

Lo que debió ser un viaje de ensueño a Disneylandia para el niño Matías A. y para su familia, por poco termina en tragedia la madrugada del miércoles. Dos horas después de salir de Buenos Aires, en pleno vuelo el niño sufrió problemas respiratorios que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Santa Cruz.

La toma de buenas decisiones de parte de la doctora (que casualmente iba en el vuelo), del piloto y del personal del aeropuerto Viru Viru permitieron que el niño reciba atención con prontitud y que actualmente se esté recuperando en la clínica Foianini.

La directora de relaciones institucionales de Aerolíneas Argentinas, Felicitas Castrillón, informó que la casualidad hizo que la médica especialista en problemas pulmonares fuera pasajera en el mismo vuelo, (también había otros dos médicos a bordo) y recomendó un aterrizaje de emergencia dada la gravedad del niño.

Luego, todo funcionó como se debe en estos casos; el piloto se puso en contacto con Viru Viru, que era el aeropuerto más cercano, y en esta terminal se decidió activar el plan de emergencia. “Es el tercer caso de aterrizajes por emergencias de salud en este año”, afirmó Armando Torrico, jefe de aeropuerto de Viru Viru. Señaló que en 2016 fueron como cinco.

“La notificación del piloto fue recibida por Aasana y transmitida al centro de operaciones de emergencia; el protocolo contempla la activación inmediata del plan de emergencia con la movilización de personal médico, paramédico y equipos de primera respuesta que tenemos las 24 horas”, explicó.

Para Torrico fue clave el haber obtenido la mayor información sobre el estado de gravedad del niño, ya que había una doctora a bordo. Esto permitió prever que una ambulancia privada con equipamiento de terapia intensiva esté en la pista antes del aterrizaje de la aeronave.

“En una emergencia médica en vuelo, control de tránsito aéreo da prioridad para aterrizaje, previendo que no haya demoras en otros vuelos”, acotó.

A las 3:00, el niño llegó a la clínica Foianini. Una vez realizadas una serie de procesos, como restablecer combustible y otros, el vuelo de Aerolíneas Argentinas siguió rumbo a Miami.

Diagnóstico



El neumólogo pediatra Ramiro Cabrera, que atendió a Matías A., explicó que este sufrió una descompensación durante el viaje, pues tiene antecedentes de haber presentado cuadros bronquiales obstructivos y asmáticos.



“Tuvo un escape aéreo, neumomediastino y enfisema subcutáneo; ha presentado una crisis que ha hecho que el aire quede atrapado en el pulmón y no pueda salir, por lo que ha buscado una ruta y salió por el tejido subcutáneo”, explicó.



El médico señaló que hay gente que puede morir por estos problemas, que en un asmático pueden ser comunes, pero que lo crítico fue que pasó en un vuelo.

Aclaró que no necesitó de intervención quirúrgica y que todo se resolvió con un tratamiento médico estandarizado para estos casos.



Además, manifestó que la presión sanguínea a más de 10.000 m de altura influyó en la descompensación del menor, por lo que recomendó que no retorne por aire. Hasta anoche el paciente se encontraba recuperándose en terapia intermedia. Cabrera indicó que hoy puede ser dado de alta. Personal de la clínica comunicó que la madre del menor dijo que aún estaba angustiada y que no se encontraba en condiciones de dar declaraciones.