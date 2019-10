Gobierno quiere que las transmisiones de entrega de obras sean completas

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó el sábado que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad al parágrafo II del artículo 24 de Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, que limita la transmisión de entrega de obras a solo 15 minutos en los últimos 30 días de la campaña.



"Hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad porque eso es privar el derecho a la información, es una violación flagrante a la Constitución Política del Estado, respecto a que los ciudadanos no estén informados de la gestión pública", indicó a los periodistas.



¿Qué dice el parágrafo II del artículo 24?



El parágrafo II del artículo 24 establece una limitación de tiempo a las transmisiones en vivo y directo de actos de entrega de obras del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos, desde los treinta (30) días antes de la votación hasta las veinte (20) horas de la jornada electoral, a un espacio que no puede superar, en cada caso, los quince (15) minutos.



Asimismo, el ministro de la Presidencia dijo que "no afecta" que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya declarado improcedente la impugnación planteada por el Gobierno al artículo 24, por lo que remarcó que se presentó el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que "los bolivianos tengan el derecho de estar informados".



El pasado martes, TSE ratificó la vigencia del artículo 24 bajo el argumento de que es una atribución del poder electoral.

