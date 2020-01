Muere el músico Ralph Stanley, maestro del bluegrass

El artista estadounidense Ralph Stanley, pionero del bluegrass y maestro de la música de los Apalaches, murió el jueves a los 89 años debido a un cáncer de piel, informó su hijo Nathan Stanley a través de un mensaje en la red social Facebook.



"Mientras yo viva y respire, tu legado nunca morirá. Estarás por siempre en mi corazón", señaló Nathan Stanley para despedir a su padre, que murió en Sandy Ridge (Virginia, EE.UU.) de acuerdo con lo expuesto por su publicista, Kirt Webster.



Nacido el 25 de febrero de 1927 en Stratton (Virginia, EE.UU.), formó junto a su hermano Carter el dúo de música tradicional The Stanley Brothers, que se mantuvo en activo y como una referencia en su estilo desde 1946 y hasta la temprana muerte de Carter en 1966.



Ralph Stanley continuó con éxito su trayectoria en solitario y alcanzó una tardía y curiosa notoriedad para el público joven en el año 2000 gracias "O Brother, Where Art Thou?", el filme de los hermanos Coen que incluyó su canción "O Death" en la banda sonora, que acabó ganando un Grammy.



De acuerdo con la ficha del Hall of Fame del Bluegrass, Ralph Stanley, conocido coloquialmente como "Dr. Ralph Stanley", compuso más de 200 canciones a lo largo de su carrera, destacó por su habilidad con el banjo, y contribuyó decisivamente a definir las coordenadas de la música bluegrass.



Tras el fallecimiento del artista, la Academia de la Grabación de Estados Unidos le rindió homenaje hoy a través de un comunicado.

"Considerado un patriarca de la música de los Apalaches, el ganador del premio Grammy Ralph Stanley fue un experto cantante de bluegrass e intérprete de banjo. Con su prodigioso toque de banjo, evocador estilo vocal y sugerente manera de componer, Ralph ayudó a liderar y popularizar el género del bluegrass e inspiró a incontables músicos",