Las 7 frases que le pueden hacer daño a tu relación

Cuando comienza una relación amorosa todo es color de rosa, la otra persona nos parece perfecta. No existe la confianza de decir cuando algo te molesta y uno trata de llevar la fiesta en paz para no arruinar semejante felicidad.



Seamos realistas, llega un momento que esa etapa termina y le damos la bienvenida al mundo real, muchas veces es ahí donde los problemas comienzan.



Aquí, algunas frases que fueron publicadas en el portal Doctissimo, y que debes evitar para NO arruinar tu relación. ¿Has dicho una de ellas alguna vez? Toma nota:



1-TE LO DIJE

Pedimos consejos y, a veces, decidimos no seguirlos. Como es lógico, toda decisión conlleva un riesgo de que salga o no como queramos. Esto nos pasa a todos, y lo último que queremos escuchar es la confirmación de que nos hemos equivocado, seguido del reproche de no haber seguido el consejo. Podemos sentir que la otra persona no nos cree capaces de tomar nuestras decisiones.



2-DÉJALO, YA LO HAGO YO

Todos tenemos puntos fuertes y débiles y, no solo eso, sino que cada cual puede tener una forma diferente de hacer las cosas y llegar al mismo resultado. Tu manera de hacer algo no tiene por qué ser mejor que la mía y tengo derecho a probar cosas nuevas, aprender y equivocarme. La condescendencia de esta frase es muy dañina.



3-¿VAS A IR ASÍ VESTIDO/A?

Es obvio que si tu pareja está en la puerta con las llaves en la mano y va vestida de esa forma, Es porque ha elegido ese vestuario que le gusta, le parece cómodo o mil razones que cualquiera utilizamos para seleccionar cómo vestimos cada día. Si no te gusta, sinceramente es mejor que no digas nada. ¿De verdad quieres que se cambie solo porque tú lo dices?,

4- SIEMPRE ESTAS LLORANDO

Si observas que tu pareja está siempre triste, lo normal es que te preocupe y quieras ayudar. Por eso, esta frase debería ir seguida de un “¿qué te ocurre? Dime cómo puedo hacerte sentir mejor”, si más bien está cargada de reproche y hastío es una manera bastante cruel de dirigirte a tu vulnerable novio/a.



5-TÚ SIEMPRE/NUNCA

Es una acusación en toda regla. Esto hará que la otra persona se ponga a la defensiva y además sabes que las frases que contienen siempre o nunca son una exageración (hay excepciones). Se puede reformular la frase en positivo y siendo claros con la solución al problema. Por ejemplo; “Siempre vemos la película que tú quieres” puede ser transformada en “me gustaría elegir la película esta vez”.



6-NO TE CREO

Manifestar tu desconfianza hacia la otra persona es una auténtica mina para la relación. La confianza debe ser un pilar fundamental en la pareja y aunque no signifique poner la mano en el fuego, sí deberíamos partir de creer la palabra del otro. Al decirle que no crees en lo que te dice, implicas que pueda estarte mintiendo deliberadamente. Esta acusación lógicamente hace daño, pero es que, además, significa que no existe confianza en su relación, con lo cual es una señal de que algo no va bien.



7- SI ME QUISIERAS...

Querer no significa someterte a la voluntad y los deseos de la otra persona y, desde luego, dar ultimátums tampoco es indicativo de amor puro precisamente. El chantaje emocional es una herramienta de manipulación que no deberíamos usar, mucho menos en pareja. Elabora otra manera de manifestar tus deseos y asume que puedes recibir un “no” por respuesta sin que eso signifique que no te quieran.