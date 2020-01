Chichi Pérez presenta denuncia por agresión

Ángel 'Chichi' Pérez, el exlíder de la barra brava del club Oriente Petrolero, se presentó hoy por la mañana en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para presentar una denuncia por la agresión que sufrió el domingo fuera del restaurante Los Vallecitos, en el cuarto anillo de la ruta a La Guardia.

Pérez acusó a unas 15 personas, encabezadas por Paulo López, de haberlo golpeado el domingo cuando salía del restaurante acompañado de su esposa. "Yo estaba compartiendo con mi señora en un restaurante y cuando salíamos del local unas 15 personas me brincaron de atrás. Estaban esperándome en una esquina", dijo.

El hincha orientista mostró las lesiones que tiene en los labios, la cara y otras partes del cuerpo, producto de la golpiza. "Yo no tengo problemas con nadie. Hace dos años que yo no tengo nada que ver con la barra de Oriente, pero me siguen molestando. Yo no soy de denunciar, pero hay que sentar precedente", expresó.