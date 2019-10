Moldiz se oculta y no hay salida oficial de Belaunde

En Lima estalló la crisis política. El Congreso de Perú interpelará al ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, por la fuga en Bolivia del empresario peruano Martín Belaunde, que esperaba la extradición para ese país donde debe responder por un caso de corrupción. En el lado opuesto se encuentra Bolivia, donde el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, está desaparecido desde hace 48 horas, después de que se conoció la fuga del exasesor del presidente Ollanta Humala.



Belaunde también mantiene en vilo a la Policía boliviana, que lo busca desde las 7:30 del domingo tras confirmarse su fuga de la casa donde guardaba arresto domiciliario desde enero.



Moldiz, encargado de los operativos policiales, no participó ayer de dos eventos programados ni de la reunión con la comitiva peruana, liderada precisamente por Adrianzén, que llegó de emergencia al país.

En la oficina de prensa del Ministerio de Gobierno desconocían el paradero de Moldiz. Adrianzén, precisamente, lo criticó porque hace varios días adelantó criterios sobre la posible fuga de Belaunde.



No hay registro

En el Ejecutivo no tienen registro oficial de salida del país del peruano. “No tenemos ese dato, no hay nada oficial”, afirmó la ministra de Justicia, Virginia Velasco, luego de reunirse en Palacio Quemado con la comisión peruana de alto nivel que llegó ayer a La Paz.



La oficina nacional de Migración confirmó la versión de Velasco. Ratificaron que no hay registro de salida de Belaunde por algún paso fronterizo. Dijeron que este dato lo dará a conocer el ministerio de Gobierno.



EL?DEBER?confirmó en Río Branco, Brasil, que Belaunde no llegó a ese punto, según la Policía Federal brasileña.



Belaunde huyó a las 3:00 del domingo de la casa donde guardaba arresto domiciliario. Se estima que salió por la puerta trasera del hogar, que da a un río y un barranco. La Policía confirmó que no había custodia en ese lugar.



Para conocer detalles, una comitiva peruana de 13 personas se reunió con autoridades bolivianas. El grupo es encabezado por el ministro de Justicia del Perú. En la cita se abordó el operativo policial para dar con Belaunde.



Por la noche, apareció en Facebook un mensaje supuestamente escrito por Belaunde que decía que huía de la injusticia boliviana, pero fue desmentido por Carmen Arista, sobrina del empresario