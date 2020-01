Fiscalía analizó la lista de llamadas de Illanes antes de morir

Para la Fiscalía no es relevante que se haya hecho público la lista de llamadas que hizo el fallecido viceministro Rodolfo Illanes antes de morir ya que esa información ya fue analizada en su momento y sirvió para que se hagan las citaciones pertinenentes a testigos e implicados.

"El Ministerio Público, no sólo ha llamado a civiles, también ha llamado autoridades, producto de este cruce de llamadas, por ende no es ninguna sorpresa para nosotros publicar un cruce de llamadas", señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco este jueves, según publica la red Erbol.

La oposición pidió el miércoles que se investigue al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debido a que se evidenció que Illanes llamó en reiteradas oportunidades a Palacio de Gobierno, incluso minutos antes que sea asesinado a manos de una turba de mineros cooperativistas.

El fiscal Blanco no confirmó ni rechazó que las comunicaciones se hayan realizado pero informó que el exministro no fue llamado a declarar por este caso.

La última llamada fue a primo

La última llamada telefónica que realizó Illanes, fue a su primo Jerson Eizaguirre para pedirle que se comunique con el Ministerio de Gobierno y "le hagan caso" en liberar a los cooperativistas detenidos e instalen el diálogo.

"Me dijo que no podía contactarse con su despacho y que yo me comunique con su oficina", contó a ANF Eizaguirre todavía apenado por el desenlace de los hechos que terminaron con la vida de Illanes, tras la violencia desatada por los mineros cooperativistas enfrentados con efectivos policiales.

Pero por qué le llamó a usted para enviar un mensaje?, le consultó este medio de comunicación, y respondió: "porque no le contestaban o no entraba la llamada (a su oficina)", relató Jerson a casi seis meses desde que el viceministro se trasladó hacia la zona de conflicto donde encontró la muerte.