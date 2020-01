Ellas son las 12 favoritas del Miss Universo

Se dice que ‘a los gallos se los ve en cancha’; y haciendo el paralelismo con este concurso, se puede afirmar que ‘a las misses se las ve en pasarela’, para saber quiénes son las mejores y las que se destacan en el grupo de participantes.



La belleza es subjetiva, por ello desde su inicio, en 1952, Miss Universo no promueve estereotipos raciales ni étnicos, juzga la belleza integral, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la comunicación y la seguridad de las candidatas.



Este año serán 12 las semifinalistas, luego se escogerá a nueve candidatas, seguidamente a seis finalistas, después el grupo se reducirá a tres, y finalmente se elegirá y se coronará a la ganadora.



Las semifinalistas son escogidas por un jurado preliminar, junto a los organizadores.

Luego de ver a las 86 participantes en traje de baño, con vestidos de gala y de cóctel, cuatro expertos en concursos de belleza ya tienen a sus preferidas. Consultamos a los missiólogos Julio Rodríguez (Venezuela), Armando Fernández (México) y Daniel Méndez (Bolivia) y a la Miss Bolivia 2007, Katherine David.



Todos coinciden en que Venezuela, Tailandia, Colombia, Indonesia, Ucrania, México, Francia, Argentina, Sierra Leona, Australia y Filipinas deben clasificarse a la semifinal.

Este año hay mujeres de gran belleza, la mayoría trigueñas, de elevada estatura (mayor a 1,75 m), por lo que será difícil elegir a una ganadora.

El domingo 29, a las 21:00, el mundo de la belleza se paralizará para asistir a la final de Miss Universo

Chalita Suansane | Tailandia. Edad: 22 años • Estatura: 1,73 m - Atributos: es una de las mayores favoritas por su clásica belleza asiática, elegancia y buena pasarela

Veroniká Bódizs | Hungría. Edad: 24 años • Estatura: 1,73 m - Atributos: es dueña de una fina figura, bonito rostro y es elegante

Keke Warouw | Indonesia. Edad: 25 años • Estatura: 1,82 m - Atributos: es una de las más altas y de una gran belleza en conjunto

Kristal Silva | México. Edad: 25 años • Estatura: 1,78 m - Atributos: bella de rostro y cuerpo, tiene actitud y muchas ganas de ganar

Iris Mittenaere | Francia. Edad: 23 años • Estatura: 1,74 m - Atributos: tiene un hermoso rostro y una llamativa y sana figura

Máxime Pérez | Filipinas. Edad: 26 años • Estatura: 1,74 m - Atributos: es la anfitriona y se luce por la elegante forma de desfilar

Andrea Tovar | Colombia. Edad: 23 años • Estatura: 1,79 m - Atributos: tiene un rostro hermoso, bonito caminar y mucha empatía con el público filipino

Hawa Kamara | Sierra Leona. Edad: 26 años • Estatura: 1,75 m - Atributos: gusta su cabeza rapada, su bonito rostro y su gran alegría

Estefanía Bernal | Argentina. Edad: 21 años • Estatura: 1,75 m - Atributos: posee un par de ojos bellos y un cuerpo escultural. El hecho de ser bailarina le da sensualidad

Caris Tiivel | Australia . Edad: 23 años • Estatura: 1,79 m - Atributos: posee una figura atlética y destaca por su buena pasarela



Alena Spodynyuk | Ucrania. Edad: 19 años • Estatura: 1,79 m - Atributos: si el concurso fuese solo de rostro, ella sería la ganadora



Antonella: bella, pero le faltó preparación

La cruceña Antonella Moscatelli Saucedo es la 57.º representante de Bolivia en el Miss Universo, donde nuestro país solamente clasificó en tres ocasiones con Olga Mónica del Carpio, en 1964 (Top 15); Rosario Rico Toro, en 1990 (Top 6), y Desirée Durán, en Los Ángeles, durante 2006 (Top 10).

Estos días la rubia, que está en Filipinas, ha tenido una discreta participación. No recibió buenas críticas entre los diferentes conocedores de los certámenes de belleza.



Para el venezolano Julio Rodríguez, “la boliviana no destaca, es ‘bonitica’, pero simple”.

Armando Fernández, de México, fue más explícito. Dijo que a la miss Bolivia “le faltó un buen diseño de imagen y preparación en general. En el desfile en trajes de baño su cuerpo se vio flácido y tenía mala pasarela. El color de su cabello no le favorece y por su maquillaje no destacaba su hermoso rostro”.

El missiólogo mexicano comenta que a Antonella le hubiese quedado mejor un tono de pelo castaño, que haya conseguido destacar el color de sus ojos.



Para el boliviano Daniel Méndez nuestra delegada es una mujer hermosa y con buena estatura, pero para este evento “se fue en un mal momento físico, tiene las piernas gruesas, le falta cintura, su pasarela es floja y no sabe posar. También su oratoria y dicción no son buenas”.

Pero no todas las opiniones son negativas. Para la miss Bolivia 2007, Katherine David, Antonella es una chica bella, tiene un rostro precioso, además de buena estatura. También se nota que es elegante y habla inglés, muy importante en el Miss Universo, aunque cree que cuando ganó la corona nacional, estaba mucho mejor que ahora.

La final del evento será el domingo 29 y todos esperan una grata sorpresa.

Edad: 21 años • Estatura: 1,76 m Atributos: tiene un rostro hermoso y una buena estatura

Descontento con la organización

Los missiólogos han manifestado su descontento con los cambios realizados por la Organización Miss Universo. Están muy disconformes con que las semifinalistas sean solo 12, y no 15 como en años anteriores.

También expresaron su disgusto con los trajes de baño que utilizaron las casi 90 beldades en su primer desfile, a los que calificaron de “feos y mal sentadores”.



Las extremas medidas de seguridad en torno de las candidatas se aceptaron debido a que había amenaza de atentados contra el concurso.



Los expertos en certámenes solo esperan que las semifinalistas y las finalistas realmente merezcan su clasificación. Y que la nueva miss Universo sea una mujer verdaderamente hermosa, de gran personalidad y que devuelva el esplendor perdido a este título de belleza.