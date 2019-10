Productores piden ampliar el uso de la biotecnología

Los productores agropecuarios esperan que el uso de la biotecnología (semillas OGM-genéticamente modificadas) se amplíe para la producción no solo de soya, sino también de maíz, algodón y caña. La propuesta será llevada a la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia, organizada por el Gobierno, que inicia mañana y concluye el miércoles en Santa Cruz.



Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que el uso de la biotecnología es un punto clave para el agro. Julio Roda, presidente de la CAO, dijo que si el 100% de la producción de soya es transgénica se necesita utilizar nuevos eventos e incluir otros cultivos.



Luigi Guanella, director general de Agrocentro, que representa a la empresa de investigación biotecnológica Syngenta, precisó que efectivamente hay información (de Fobomade) en el sentido de que hay cultivos OGM de maíz en tres ciudades.



“El productor opta por la biotecnología debido a que ahorra dinero”, dijo.



Hay resistencia

En contraposición, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se opone a la expansión de la biotecnología.



El secretario ejecutivo, Rodolfo Machaca, sostuvo que los empresarios defienden los OGM con fines de agronegocio, pero que hay pruebas de que puede provocar daños al ser humano.



Al respecto, Fernando?Asturizaga, asesor de la Asociación de?Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), explicó que actualmente hay 175 millones de hectáreas sembradas con transgénicos en el mundo, por lo que si existiera un riesgo para el consumo humano, no se podría explicar su crecimiento en superficie.



Para el ex presidente de Anapo,?Demetrio Pérez, la resistencia de los campesinos se debe a la falta de información sobre cómo la tecnología puede favorecer al sector productivo.



Expansión agrícola



Un tema que se ha puesto en relieve es la expansión de la frontera agrícola, porque en julio de 2013 el Gobierno prometió créditos para alcanzar el millón de hectáreas en producción. Machaca sostuvo que pedirán más tierras para los campesinos en otros departamentos, porque en el altiplano la agricultura es de subsistencia.



Por su parte, el senador por el?MAS Carlos Romero ha conformado un equipo de trabajo con miras a la cumbre, compuesta por productores.

Sobre la situación en el occidente del país, donde la producción agrícola se ha reducido, Romero confirmó que hubo un retroceso y por ello Bolivia importa hasta 30 tipos de alimentos. “Se dio por la falta de tecnología, la migración del campo a la ciudad y la excesiva fragmentación de la tierra (‘surco-fundos’)”, indicó.



En este sentido, el equipo de trabajo que lidera el senador tiene varias propuestas, entre ellas ampliar la revisión de la Función?Económica Social de la propiedad, porque ahora frena las inversiones en el agro