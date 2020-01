Las seis garras de Logan

Wolverine está de vuelta. Pero, antes de que entrés a la sala de cine con tus pipocas, leete esta nota (que no te tomará mucho tiempo).

1. LA DESPEDIDA

Después de 17 años, Hugh Jackman se despide del papel de Wolverine. Es la última película del actor como este personaje. El actor tiene 48 años y nació en Sídney (Australia).

2. EL FUTURO

¡Alerta! ¡Spoiler! (Si querés no sigás leyendo). Como habrás notado en los avances, el aspecto de Charles Xavier y de Logan está muy deteriorado. Posiblemente sea el 2029. Solo para que te hagás una idea, el desolador futuro con los Centinelas de X-Men Apocalipsis sucedía entre 2023 y 2024. El profesor X tiene 90 años, pero no sabe la edad de Wolverine.

3. SIN MUTANTES.

Esta historia está basada en distintos cómics, entre ellos El viejo Logan, de Mark Millar y Steve McNiven. No quedan más mutantes en la Tierra y los pocos que están se encuentran en estado similar al de Charles Xavier: debilitados, o fueron capturados o murieron.

4. LA NIÑA Y CALIBAN.

Ya aparece en el tráiler. Se trata de una chica, de 11 años, con garras. Ella es Laura Kinney, mejor conocida como X-23, un experimento para clonar los poderes de Wolverine. También está Caliban, que ya había aparecido en Apocalipsis y no soporta la luz del sol. Ambos son piezas clave de la trama.

5. VIOLENTA Y EMOTIVA.

De entrada, Logan tiene clasificación C, solo para adultos. Por otra parte, según las reseñas de la prensa, la película tiene toques muy emotivos que podrían sacarte lágrimas.

6. YA NO SE REGENERA.

Debido al paso de los años, Lobezno ya no se cura como antes. Sigue teniendo sus garras de adamantium como arma, pero sus cicatrices ya no desaparecen hasta dejarlo como nuevo y las heridas le dejan marca. Como su poder regenerativo ya no es lo que era, el adamantium le provoca mucho dolor, de ahí que intenta aliviar semejante tortura con alcohol